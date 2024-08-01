Ayırdığınız Her Dakikanın Sonuna Kadar Hakkını Veren Birbirinden Muhteşem Filmler
Ayırdığınız Her Dakikanın Sonuna Kadar Hakkını Veren Birbirinden Muhteşem Filmler
Merhabalar. Herkesin 'bu filme bayıldım' dediği hatta bunu başkalarıyla da paylaştığı anlar vardır. Bu içerikte sosyal medya kullanıcılarının severek izleyip başkalarına da önerdiği filmleri sizler için derledik. İyi seyirler dileriz.
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1. The Hunt (2012)
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2. The Wailing (2016)
3. Bird Box (2018)
4. The Art of Racing in the Rain (2019)
5. Night in Paradise (2020)
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6. Three Thousand Years of Longing (2022)
7. The Banshees of Inisherin (2022)
8. This Closeness (2023)
9. The Boy and the Heron (2023)
10. Crossing (2024)
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