Ayırdığınız Her Dakikanın Sonuna Kadar Hakkını Veren Birbirinden Muhteşem Filmler

IMDb: 7.6

Emekli bir öğretmen olan Lia, uzun zamandır kayıp olan yeğeni Tekla'yı bulacağına söz verir. Araştırması onu İstanbul'a götürür ve burada trans hakları için mücadele eden bir avukat olan Evrim ile tanışır ve Tekla'yı her zamankinden daha yakın hissetmeye başlar.

Yönetmen: Levan Akin

Oyuncular: Mzia Arabuli, Lucas Kankava, Deniz Dumanlı