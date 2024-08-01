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Ayırdığınız Her Dakikanın Sonuna Kadar Hakkını Veren Birbirinden Muhteşem Filmler

Ayırdığınız Her Dakikanın Sonuna Kadar Hakkını Veren Birbirinden Muhteşem Filmler

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
01.08.2024 - 20:02

Merhabalar. Herkesin 'bu filme bayıldım' dediği hatta bunu başkalarıyla da paylaştığı anlar vardır. Bu içerikte sosyal medya kullanıcılarının severek izleyip başkalarına da önerdiği filmleri sizler için derledik. İyi seyirler dileriz.

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1. The Hunt (2012)

1. The Hunt (2012)

IMDb: 8.3

Bir öğretmen, oğlunun velayeti konusunda mücadele ederken yalnız bir hayat yaşamaktadır. Hayatı, aşkı bulup oğlundan iyi haberler aldıkça yavaş yavaş düzelmektedir. Ancak yeni şansı masum bir yalan tarafından acımasızca paramparça edilmek üzeredir.

Yönetmen: Thomas Vinterberg

Oyuncular: Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Annika Wedderkop

2. The Wailing (2016)

2. The Wailing (2016)

IMDb: 7.4

Küçük bir köye bir yabancının gelmesinden kısa bir süre sonra, gizemli bir hastalık yayılmaya başlar. Olaya dahil olan bir polis memuru, kızını kurtarmak için gizemi çözmek zorunda kalır.

Yönetmen: Na Hong-jin

Oyuncular: Jun Kunimura, Hwang Jung-min, Kwak Do-won

3. Bird Box (2018)

3. Bird Box (2018)

IMDb: 6.6

Toplumun büyük bir kısmını intihara sürükleyen uğursuz, görünmeyen bir varlığın üzerinden beş yıl geçtikten sonra, bir anne ve iki çocuğu güvenli noktaya ulaşmak için çaresizce çabalar.

Yönetmen: Susanne Bier

Oyuncular: Sandra Bullock, Trevante Rhodes, John Malkovich

4. The Art of Racing in the Rain (2019)

4. The Art of Racing in the Rain (2019)

IMDb: 7.6

Formula 1 yarış arabası sürücüsü olmak isteyen sahibi Denny ile olan bağı sayesinde golden retriever Enzo, yarış pistinde ihtiyaç duyulan tekniklerin hayat yolculuğunda başarılı bir şekilde yol almak için de kullanılabileceğini öğrenir.

Yönetmen: Simon Curtis

Oyuncular: Kevin Costner, Milo Ventimiglia, Jackie Minns

5. Night in Paradise (2020)

5. Night in Paradise (2020)

IMDb: 6.8

Acımasız bir trajedinin ardından Jeju Adası'nda saklanan, hedef haline gelen, haksızlığa uğrayan bir mafya üyesi, kendi şeytanları olan bir kadınla bağlantı kurar.

Yönetmen: Park Hoon-jung

Oyuncular: Eom Tae-goo, Jeon Yeo-been, Cha Seung-won

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6. Three Thousand Years of Longing (2022)

6. Three Thousand Years of Longing (2022)

IMDb: 6.7

Yalnız bir alim, İstanbul'a yaptığı bir gezide özgürlüğü karşılığında kendisine üç dilek hakkı sunan bir Cin ile tanışır. Aralarındaki ilişki kısa bir süre sonra beklenmedik bir hâl alır.

Yönetmen: George Miller

Oyuncular: Tilda Swinton, Idris Elba, Erdil Yaşaroğlu

7. The Banshees of Inisherin (2022)

7. The Banshees of Inisherin (2022)

IMDb: 7.7

Yıllardır arkadaş olan iki adam, biri aniden ilişkilerini bitirdiğinde ve bu durum ikisi için de endişe verici sonuçlar doğurduğunda kendilerini çıkmazda bulurlar.

Yönetmen: Martin McDonagh

Oyuncular: Colin Farrell, Brendan Gleeson, Kerry Condon

8. This Closeness (2023)

8. This Closeness (2023)

IMDb: 6.4

Bir çift, inzivaya çekilmiş bir ev sahibinin evinde kaldığında gerginlikler artar ve üçlü, toprak kazanmak ve geri almak için samimi bir mücadeleye girer.

Yönetmen: Kit Zauhar

Oyuncular: Lisa Emery, Kit Zauhar, Zane Pais

9. The Boy and the Heron (2023)

9. The Boy and the Heron (2023)

IMDb: 7.5

Annesinin ölümü ve babasının yeniden evlenmesinin ardından, Mahito adında inatçı bir çocuk hem yaşayanların hem de ölülerin paylaştığı rüya gibi bir dünyaya adım atar.

Yönetmen: Hayao Miyazaki

Oyuncular: Soma Santoki, Masaki Suda, Kô Shibasaki

10. Crossing (2024)

10. Crossing (2024)

IMDb: 7.6

Emekli bir öğretmen olan Lia, uzun zamandır kayıp olan yeğeni Tekla'yı bulacağına söz verir. Araştırması onu İstanbul'a götürür ve burada trans hakları için mücadele eden bir avukat olan Evrim ile tanışır ve Tekla'yı her zamankinden daha yakın hissetmeye başlar.

Yönetmen: Levan Akin

Oyuncular: Mzia Arabuli, Lucas Kankava, Deniz Dumanlı

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