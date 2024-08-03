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Nevrotik Karakterleriyle Psikolojik Gerilimi Sonuna Kadar Yaşayacağınız Birbirinden Harika Filmler

Nevrotik Karakterleriyle Psikolojik Gerilimi Sonuna Kadar Yaşayacağınız Birbirinden Harika Filmler

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
03.08.2024 - 15:31

Merhabalar. Nevrotik filmler, karakterlerin psikolojik karmaşıklığını ve içsel çatışmalarını ele alır. Senaryolarda bu karakterlerin karmaşık psikolojik yapıları, kaygıları, takıntıları ve içsel çatışmaları ön plandadır. Genellikle depresyon ve anksiyete gibi zihinsel sağlık sorunları bu filmlerde derinlemesine işlenir. Bu içerikte izleyiciyi karakterlerin psikolojik durumlarını anlamaya davet eden birbirinden olağanüstü 10 nevrotik film listeledik. İyi seyirler dileriz.

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1. Black Swan (2010)

1. Black Swan (2010)

IMDb: 8

Nina, yıldızlığın eşiğinde yetenekli ama dengesiz bir balerindir. Sanat yönetmeni ve baştan çıkarıcı bir rakip tarafından kırılma noktasına itilen Nina'nın gerçeklikle bağı kopar ve onu uyanıkken bir kabusa sürükler.

Yönetmen: Darren Aronofsky

Oyuncular: Natalie Portman, Mila Kunis, Vincent Cassel

2. Blue Jasmine (2013)

2. Blue Jasmine (2013)

IMDb: 7.3

Derinden sıkıntılı ve inkar halinde olan bir New York sosyetesi, kız kardeşine yük olmak için San Francisco'ya gelir. Bir milyon dolarlık gibi görünür ama para, huzur veya sevgi getirmez.

Yönetmen: Woody Allen

Oyuncular: Cate Blanchett, Alec Baldwin, Peter Sarsgaard

3. Taxi Driver (1976)

3. Taxi Driver (1976)

IMDb: 8.2

Zihinsel olarak dengesiz bir gazi, New York'ta gececi taksi şoförü olarak çalışmaktadır ve algıladığı yozlaşma ve rezillik, şiddet eylemlerine olan isteğini körüklemektedir.

Yönetmen: Martin Scorsese

Oyuncular: Robert De Niro, Jodie Foster, Cybill Shepherd

4. Girl, Interrupted (1999)

4. Girl, Interrupted (1999)

IMDb: 7.3

Yönünü kaybetmiş bir genç kız olan Susanna, intihar girişiminin ardından Claymoore adlı bir akıl hastanesine kaldırılır. Orada, hayatını derinden etkileyen bir grup sorunlu kadınla arkadaş olur.

Yönetmen: James Mangold

Oyuncular: Winona Ryder, Angelina Jolie, Clea DuVall

5. Annie Hall (1977)

5. Annie Hall (1977)

IMDb: 8

Boşanmış bir Yahudi komedyen olan Alvy Singer, gece kulübü şarkıcısı olmak isteyen eski sevgilisi Annie Hall ile olan ilişkisini ve önceki evlilikleri gibi aniden sona ermesini sorgular.

Yönetmen: Woody Allen

Oyuncular: Woody Allen, Diane Keaton, Tony Roberts

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6. There Will Be Blood (2007)

6. There Will Be Blood (2007)

IMDb: 8.2

Aile, din, nefret, petrol ve delilik hikayesini konu alan film, yüzyılın başındaki bir maden arayıcısının işinin ilk günlerine odaklanıyor.

Yönetmen: Paul Thomas Anderson

Oyuncular: Daniel Day-Lewis, Paul Dano, Ciarán Hinds

7. American Psycho (2000)

7. American Psycho (2000)

IMDb: 7.6

Zengin bir New York City yatırım bankacılığı yöneticisi olan Patrick Bateman, şiddet dolu, hedonistik fantezilerinin derinliklerine inerken alternatif psikopat egosunu iş arkadaşlarından ve arkadaşlarından gizler.

Yönetmen: Mary Harron

Oyuncular: Christian Bale, Justin Theroux, Josh Lucas

8. Gone Girl (2014)

8. Gone Girl (2014)

IMDb: 8.1

Bir adam karısının kaybolmasından sonra yoğun bir medya sirkinin odağı haline gelir. Masum olmadığından şüphelenildiğinde spot ışıklarının kendisine çevrildiğini görür.

Yönetmen: David Fincher

Oyuncular: Ben Affleck, Rosamund Pike, Neil Patrick Harris

9. Boogie Nights (1997)

9. Boogie Nights (1997)

IMDb: 7.9

Film, idealist bir yetişkin film yapımcısının, ateşli genç bir yetenek keşfettiğinde zanaatını bir sanata dönüştürmeyi arzulamasını konu alıyor.

Yönetmen: Paul Thomas Anderson

Oyuncular: Mark Wahlberg, Julianne Moore, Burt Reynolds

10. Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004)

10. Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004)

IMDb: 8.3

İlişkileri kötüye gittiğinde, bir çift birbirlerinin hafızalarından sonsuza dek silinmesi için tıbbi bir prosedüre girer. Ancak daha sonrasında derin bir pişmanlık ortaya çıkar.

Yönetmen: Michel Gondry

Oyuncular: Jim Carrey, Kate Winslet, Tom Wilkinson

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