Nevrotik Karakterleriyle Psikolojik Gerilimi Sonuna Kadar Yaşayacağınız Birbirinden Harika Filmler

IMDb: 7.3

Derinden sıkıntılı ve inkar halinde olan bir New York sosyetesi, kız kardeşine yük olmak için San Francisco'ya gelir. Bir milyon dolarlık gibi görünür ama para, huzur veya sevgi getirmez.

Yönetmen: Woody Allen

Oyuncular: Cate Blanchett, Alec Baldwin, Peter Sarsgaard