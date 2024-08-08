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'Alien' Severlere Duyurulur: Kaliteli Senaryolarıyla Tüm Zamanların En İyi 10 Uzaylı Filmi

'Alien' Severlere Duyurulur: Kaliteli Senaryolarıyla Tüm Zamanların En İyi 10 Uzaylı Filmi

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
08.08.2024 - 13:49

Merhabalar. Bu içerikte korku ve aksiyondan dramatik hikayelere kadar tüm zamanların en iyi 10 uzaylı filmini sizler için derledik. Özellikle 'Alien' serisinden hoşlanıyorsanız bu liste tam da size göre. Şimdiden hepinize iyi seyirler dileriz.

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1. Alien (1979)

1. Alien (1979)

IMDb: 8.5

Ticari bir uzay aracının mürettebatı, bilinmeyen bir kökene sahip gizemli bir iletimi araştırdıktan sonra ölümcül bir yaşam formuyla karşılaşır.

Yönetmen: Ridley Scott

Oyuncular: Sigourney Weaver, Tom Skerritt, John Hurt

2. Aliens (1986)

2. Aliens (1986)

IMDb: 8.4

Nostromo olayından sağ kurtulduktan onlarca yıl sonra, Ellen Ripley bir terraform kolonisiyle yeniden temas kurmak için gönderilir ancak kendini Alien Queen ve yavrularıyla savaşırken bulur.

Yönetmen: James Cameron

Oyuncular: Sigourney Weaver, Michael Biehn, Carrie Henn

3. The Thing (1982)

3. The Thing (1982)

IMDb: 8.2

Antarktika'daki bir araştırma ekibi, kurbanlarının görünümünü alan şekil değiştiren bir uzaylı tarafından avlanır.

Yönetmen: John Carpenter

Oyuncular: Kurt Russell, Wilford Brimley, Keith David

4. Close Encounters of the Third Kind (1977)

4. Close Encounters of the Third Kind (1977)

IMDb: 7.6

Indiana'da elektrik hattı işçisi olan Roy Neary, bir UFO ile yakın karşılaşmanın ardından sakin ve sıradan günlük hayatının altüst olduğunu fark eder ve bu durum onu, önemli bir olay yaklaşırken cevaplar bulmak için arayışa yöneltir.

Yönetmen: Steven Spielberg

Oyuncular: Richard Dreyfuss, François Truffaut, Teri Garr

5. Predator (1987)

5. Predator (1987)

IMDb: 7.8

Orta Amerika ormanında görev yapan bir komando ekibi, kendilerini dünya dışı bir savaşçı tarafından avlanırken bulur.

Yönetmen: John McTiernan

Oyuncular: Arnold Schwarzenegger, Carl Weathers, Kevin Peter Hall

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6. Arrival (2016)

6. Arrival (2016)

IMDb: 7.9

Dilbilimci Louise Banks, devasa uzay gemileri dünyanın dört bir yanına indiğinde bir araştırmacı ekibine liderlik eder. Milletler küresel bir savaşın eşiğindeyken, Banks ve ekibi dünya dışı ziyaretçilerle iletişim kurmanın bir yolunu bulmalıdır.

Yönetmen: Denis Villeneuve

Oyuncular: Amy Adams, Jeremy Renner, Forest Whitaker

7. Men in Black (1997)

7. Men in Black (1997)

IMDb: 7.3

New Yorklu bir polis olan James, Dünya'daki dünya dışı yaşamı izleyen gizli bir hükümet ajansının Ajan K'si tarafından işe alınır. Birlikte galaksiler arası bir kötü adam tarafından çalınan bir eşyayı kurtarmaları gerekir.

Yönetmen: Barry Sonnenfeld

Oyuncular: Tommy Lee Jones, Will Smith, Linda Fiorentino

8. Starship Troopers (1997)

8. Starship Troopers (1997)

IMDb: 7.3

Film, insanların faşist militarist bir gelecekte, dev uzaylı böceklerle savaşmalarını konu alıyor.

Yönetmen: Paul Verhoeven

Oyuncular: Casper Van Dien, Denise Richards, Dina Meyer

9. Cloverfield (2008)

9. Cloverfield (2008)

IMDb: 7

Bir grup arkadaş, vahşi bir canavar saldırısı sırasında kurtarma görevi için New York sokaklarının derinliklerine doğru yola çıkar.

Yönetmen: Matt Reeves

Oyuncular: Mike Vogel, Jessica Lucas, Lizzy Caplan

10. Annihilation (2018)

10. Annihilation (2018)

IMDb: 6.8

Bir biyolog, doğa yasalarının geçerli olmadığı gizemli bir bölgeye tehlikeli ve gizli bir keşif gezisine katılır.

Yönetmen: Alex Garland

Oyuncular: Natalie Portman, Jennifer Jason Leigh, Tessa Thompson

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