'Alien' Severlere Duyurulur: Kaliteli Senaryolarıyla Tüm Zamanların En İyi 10 Uzaylı Filmi

IMDb: 7.6

Indiana'da elektrik hattı işçisi olan Roy Neary, bir UFO ile yakın karşılaşmanın ardından sakin ve sıradan günlük hayatının altüst olduğunu fark eder ve bu durum onu, önemli bir olay yaklaşırken cevaplar bulmak için arayışa yöneltir.

Yönetmen: Steven Spielberg

Oyuncular: Richard Dreyfuss, François Truffaut, Teri Garr