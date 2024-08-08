'Alien' Severlere Duyurulur: Kaliteli Senaryolarıyla Tüm Zamanların En İyi 10 Uzaylı Filmi
'Alien' Severlere Duyurulur: Kaliteli Senaryolarıyla Tüm Zamanların En İyi 10 Uzaylı Filmi
Merhabalar. Bu içerikte korku ve aksiyondan dramatik hikayelere kadar tüm zamanların en iyi 10 uzaylı filmini sizler için derledik. Özellikle 'Alien' serisinden hoşlanıyorsanız bu liste tam da size göre. Şimdiden hepinize iyi seyirler dileriz.
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1. Alien (1979)
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2. Aliens (1986)
3. The Thing (1982)
4. Close Encounters of the Third Kind (1977)
5. Predator (1987)
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6. Arrival (2016)
7. Men in Black (1997)
8. Starship Troopers (1997)
9. Cloverfield (2008)
10. Annihilation (2018)
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