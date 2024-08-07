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Buram Buram Suç ve Gizem Kokan Hikayeleriyle Son Zamanların En İyi Dedektiflik Dizileri

Buram Buram Suç ve Gizem Kokan Hikayeleriyle Son Zamanların En İyi Dedektiflik Dizileri

dizi
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
07.08.2024 - 18:01

Merhabalar. Suç dramalarından ve dedektiflik dizilerinden hoşlanıyorsanız bu liste tam da size göre! Bu içerikte son zamanların en iyi dedektiflik dizilerini sizler için derledik. İyi seyirler dileriz.

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1. True Detective (2014 - )

1. True Detective (2014 - )

IMDb: 8.9

Dizi, polis soruşturmalarının, hem hukukun içinde hem de dışında, olaya karışanların kişisel ve profesyonel sırlarını ortaya çıkarıyor.

Yaratıcılar: Nic Pizzolatto, Issa López

Oyuncular: Vince Vaughn, Colin Farrell, Rachel McAdams

2. Broadchurch (2013 - 2017)

2. Broadchurch (2013 - 2017)

IMDb: 8.4

Küçük bir sahil kasabasında genç bir çocuğun öldürülmesi, topluluğu parçalamakla tehdit eden bir medya çılgınlığına yol açar.

Yaratıcı: Chris Chibnall

Oyuncular: David Tennant, Olivia Colman, Jodie Whittaker

3. The Sinner (2017 - 2021)

3. The Sinner (2017 - 2021)

IMDb: 7.9

Dedektif Ambrose, vakalarını çözmek için alışılmadık taktikler ve derin bir empati yeteneği kullanır. Bu yetenek onu şüphelileriyle güçlü ve çoğu zaman tehlikeli derecede yakın bağlara sürükleyen karanlık geçmişinden kaynaklanır.

Yaratıcı: Derek Simonds

Oyuncular: Bill Pullman, Jessica Hecht, Dohn Norwood

4. Bosch (2014 - 2021)

4. Bosch (2014 - 2021)

IMDb: 8.5

Bir L.A.P.D. cinayet dedektifi, bir seri katilin cinayeti nedeniyle federal mahkemede yargılanırken 13 yaşında bir çocuğun cinayetini çözmek için çalışır.

Yaratıcı: Eric Ellis Overmyer

Oyuncular: Titus Welliver, Jamie Hector, Amy Aquino

5. Mindhunter (2017 - 2019)

5. Mindhunter (2017 - 2019)

IMDb: 8.6

1970'lerin sonlarında iki FBI ajanı cinayetin ardındaki psikolojiyi araştırarak suç biliminin alanını genişletir ve gerçek hayattaki canavarlara fazla yaklaşırlar.

Yaratıcı: Joe Penhall

Oyuncular: Jonathan Groff, Holt McCallany, Anna Torv

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6. Vienna Blood (2019 - )

6. Vienna Blood (2019 - )

IMDb: 7.6

Tıp öğrencisi ve Sigmund Freud'un himayesindeki Max Liebermann, Dedektif Rheinhardt'a 1900'lerin Viyana'sında bir dizi rahatsız edici cinayetin soruşturmasında yardımcı olur.

Yaratıcı: Steve Thompson

Oyuncular: Matthew Beard, Juergen Maurer, Luise von Finckh

7. Hinterland (2013 - 2016)

7. Hinterland (2013 - 2016)

IMDb: 7.6

Galler'in Aberystwyth kentinde geçen dizi, sorunlu DCI Tom Mathias'ın kurtuluş arayışında cinayetleri çözdüğü bir suç draması olarak karşımıza çıkıyor.

Oyuncular: Richard Harrington, Mali Harries, Alex Harries

8. Mare of Easttown (2021)

8. Mare of Easttown (2021)

IMDb: 8.4

Philadelphia'nın kurgusal Easttown banliyösünde, polis dedektifi Marianne 'Mare' Sheehan, kendi hayatının dağılmasını engellemeye çalışırken genç bir annenin yakın zamanda öldürülmesini araştırır.

Yaratıcı: Brad Ingelsby

Oyuncular: Kate Winslet, Julianne Nicholson, Jean Smart

9. Luther (2010 - 2019)

9. Luther (2010 - 2019)

IMDb: 8.4

John Luther, katillerin zihnine girme konusunda yetenekli, zeki bir cinayet dedektifidir. Ne yazık ki alışılmadık yöntemleri ve kişisel şeytanları onu ekibiyle anlaşmazlığa düşürmüştür.

Yaratıcı: Neil Cross

Oyuncular: Idris Elba, Dermot Crowley, Michael Smiley

10. The Alienist (2018 - 2020)

10. The Alienist (2018 - 2020)

IMDb: 7.7

Gazete illüstratörü John Moore, 19. yüzyılın sonlarında New York'ta bir seri katili araştırmak için suç psikoloğu Dr. Laszlo Kreizler ile buluşur.

Oyuncular: Daniel Brühl, Dakota Fanning, Luke Evans

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