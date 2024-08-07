Buram Buram Suç ve Gizem Kokan Hikayeleriyle Son Zamanların En İyi Dedektiflik Dizileri
Buram Buram Suç ve Gizem Kokan Hikayeleriyle Son Zamanların En İyi Dedektiflik Dizileri
Merhabalar. Suç dramalarından ve dedektiflik dizilerinden hoşlanıyorsanız bu liste tam da size göre! Bu içerikte son zamanların en iyi dedektiflik dizilerini sizler için derledik. İyi seyirler dileriz.
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1. True Detective (2014 - )
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2. Broadchurch (2013 - 2017)
3. The Sinner (2017 - 2021)
4. Bosch (2014 - 2021)
5. Mindhunter (2017 - 2019)
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6. Vienna Blood (2019 - )
7. Hinterland (2013 - 2016)
8. Mare of Easttown (2021)
9. Luther (2010 - 2019)
10. The Alienist (2018 - 2020)
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