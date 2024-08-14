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İzlerken Kendinizi Bir Bulmaca Çözüyormuş Gibi Hissedeceğiniz Birbirinden Muhteşem Filmler

İzlerken Kendinizi Bir Bulmaca Çözüyormuş Gibi Hissedeceğiniz Birbirinden Muhteşem Filmler

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
14.08.2024 - 09:59

Merhabalar. Bazı filmler vardır ki gizemli hikayeleriyle izleyenleri derin düşüncelere daldırır, kafasını karıştırır. Bu içerikte düşünmenizi sağlayan, zihninizi zorlayan ve sanki bir bulmaca çözüyormuşsunuz gibi hissettiren filmleri sizler için bir araya getirdik. İyi seyirler dileriz.

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1. Shutter Island (2010)

1. Shutter Island (2010)

IMDb: 8.2

Teddy Daniels ve Chuck Aule adlı iki ABD polis memuru, bir hastanın kaybolmasını araştırmak için uzak bir adadaki bir akıl hastanesine gönderilir ve Teddy, bu yer hakkında şok edici bir gerçeği ortaya çıkarır.

Yönetmen: Martin Scorsese

Oyuncular: Leonardo DiCaprio, Emily Mortimer, Mark Ruffalo

2. The Sixth Sense (1999)

2. The Sixth Sense (1999)

IMDb: 8.2

Çocuk psikoloğu Malcolm Crowe, ölü insanlarla karşılaşan ve onlara yardım etmesi için onu ikna eden Cole adlı genç bir çocuğu tedavi etmeye başlar. Cole da Malcolm'un yabancılaşmış karısıyla barışmasına yardımcı olur.

Yönetmen: M. Night Shyamalan

Oyuncular: Bruce Willis, Haley Joel Osment, Toni Collette

3. Coherence (2013)

3. Coherence (2013)

IMDb: 7.2

Bir grup arkadaş, bir kuyrukluyıldızın tepelerinden geçtiği bir akşam yemeği partisi için bir araya geldiğinde garip şeyler olmaya başlar.

Yönetmen: James Ward Byrkit

Oyuncular: Emily Baldoni, Maury Sterling, Nicholas Brendon

4. Triangle (2009)

4. Triangle (2009)

IMDb: 6.9

Beş arkadaş yelken açar ve yatları garip ve ani bir fırtınayla devrilir. Gizemli bir gemi onları kurtarmak için gelir ve sonrasında ne olacağı açıklanamaz olaylar meydana gelmeye başlar.

Yönetmen: Christopher Smith

Oyuncular: Melissa George, Joshua McIvor, Jack Taylor

5. The Girl with the Dragon Tattoo (2011)

5. The Girl with the Dragon Tattoo (2011)

IMDb: 7.8

Gazeteci Mikael Blomkvist, 40 yıldır kayıp olan bir kadını aramasında genç bilgisayar korsanı Lisbeth Salander'den yardım alır.

Yönetmen: David Fincher

Oyuncular: Daniel Craig, Rooney Mara, Christopher Plummer

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6. Prisoners (2013)

6. Prisoners (2013)

IMDb: 8.2

Keller Dover'ın kızı ve arkadaşı kaybolduğunda, polis birden fazla ipucu peşinde koşarken ve aileler tarafından baskı artarken, Dover meseleyi kendi eline alır.

Yönetmen: Denis Villeneuve

Oyuncular: Hugh Jackman, Jake Gyllenhaal, Viola Davis

7. The Invisible Guest (2016)

7. The Invisible Guest (2016)

IMDb: 8

Genç bir iş adamı, sevgilisinin cansız bedeninin yanında, içeriden kilitlenmiş bir otel odasında uyanır. Saygın bir avukat tutar ve bir gece boyunca neler olduğunu açıklamak için birlikte çalışırlar.

Yönetmen: Oriol Paulo

Oyuncular: Mario Casas, Ana Wagener, Jose Coronado

8. Identity (2003)

8. Identity (2003)

IMDb: 7.3

Kötü bir yağmur fırtınası sırasında ıssız bir Nevada motelinde mahsur kalan on yabancı, teker teker öldürüldüklerini fark ettiklerinde birbirleriyle tanışırlar.

Yönetmen: James Mangold

Oyuncular: John Cusack, Ray Liotta, Amanda Peet

9. Enemy (2013)

9. Enemy (2013)

IMDb: 6.9

Film, bir adamın bir filmde kendisini gördükten sonra tıpatıp aynısı olan kişiyi aramasını konu alıyor.

Yönetmen: Denis Villeneuve

Oyuncular: Jake Gyllenhaal, Mélanie Laurent, Sarah Gadon

10. Arrival (2016)

10. Arrival (2016)

IMDb: 7.9

Dilbilimci Louise Banks, devasa uzay gemileri dünyanın dört bir yanına indiğinde bir araştırmacı ekibine liderlik ediyordur. Milletler küresel bir savaşın eşiğindeyken, Banks ve ekibi dünya dışı ziyaretçilerle iletişim kurmanın bir yolunu bulmalıdır.

Yönetmen: Denis Villeneuve

Oyuncular: Amy Adams, Jeremy Renner, Forest Whitaker

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