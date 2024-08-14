İzlerken Kendinizi Bir Bulmaca Çözüyormuş Gibi Hissedeceğiniz Birbirinden Muhteşem Filmler
İzlerken Kendinizi Bir Bulmaca Çözüyormuş Gibi Hissedeceğiniz Birbirinden Muhteşem Filmler
Merhabalar. Bazı filmler vardır ki gizemli hikayeleriyle izleyenleri derin düşüncelere daldırır, kafasını karıştırır. Bu içerikte düşünmenizi sağlayan, zihninizi zorlayan ve sanki bir bulmaca çözüyormuşsunuz gibi hissettiren filmleri sizler için bir araya getirdik. İyi seyirler dileriz.
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1. Shutter Island (2010)
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2. The Sixth Sense (1999)
3. Coherence (2013)
4. Triangle (2009)
5. The Girl with the Dragon Tattoo (2011)
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6. Prisoners (2013)
7. The Invisible Guest (2016)
8. Identity (2003)
9. Enemy (2013)
10. Arrival (2016)
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