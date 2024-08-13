Kötü Bir Gün Geçirdim Diyenlerin Modunu Anında Yükseltecek Birbirinden Muhteşem Film Önerileri
Kötü Bir Gün Geçirdim Diyenlerin Modunu Anında Yükseltecek Birbirinden Muhteşem Film Önerileri
Merhabalar. Kötü bir gün geçirdiyseniz ve günün stresini film izleyerek atmak istiyorsanız bu liste tam da size göre! Komediden aksiyona birbirinden muhteşem filmleri sizler modunuzu yükseltin diye derledik. İyi seyirler dileriz.
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1. Chef (2014)
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2. Creed (2015)
3. Back to the Future (1985)
4. In the Heights (2021)
5. Mamma Mia! Here We Go Again (2018)
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6. My Neighbor Totoro (1988)
7. Little Women (2019)
8. Dazed and Confused (1993)
9. Something's Gotta Give (2003)
10. Booksmart (2019)
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