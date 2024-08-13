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Kötü Bir Gün Geçirdim Diyenlerin Modunu Anında Yükseltecek Birbirinden Muhteşem Film Önerileri

Kötü Bir Gün Geçirdim Diyenlerin Modunu Anında Yükseltecek Birbirinden Muhteşem Film Önerileri

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
13.08.2024 - 10:01

Merhabalar. Kötü bir gün geçirdiyseniz ve günün stresini film izleyerek atmak istiyorsanız bu liste tam da size göre! Komediden aksiyona birbirinden muhteşem filmleri sizler modunuzu yükseltin diye derledik. İyi seyirler dileriz.

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1. Chef (2014)

1. Chef (2014)

IMDb: 7.3

Bir şef, yabancılaşmış ailesini yeniden bir araya getirmek için restoran işinden istifa eder ve bir yemek kamyonu satın alır.

Yönetmen: Jon Favreau

Oyuncular: Jon Favreau, Robert Downey Jr., Scarlett Johansson

2. Creed (2015)

2. Creed (2015)

IMDb: 7.6

Eski Dünya Ağır Siklet Şampiyonu Rocky Balboa, merhum arkadaşı ve eski rakibi Apollo Creed'in oğlu Adonis Johnson'a antrenör ve akıl hocası olarak hizmet eder.

Yönetmen: Ryan Coogler

Oyuncular: Michael B. Jordan, Sylvester Stallone, Tessa Thompson

3. Back to the Future (1985)

3. Back to the Future (1985)

IMDb: 8.5

17 yaşındaki lise öğrencisi Marty McFly, yakın arkadaşı asi bilim adamı Doc Brown tarafından icat edilen ve zaman yolculuğu yapan bir DeLorean ile yanlışlıkla 30 yıl geçmişe gönderilir.

Yönetmen: Robert Zemeckis

Oyuncular: Robert Zemeckis

4. In the Heights (2021)

4. In the Heights (2021)

IMDb: 7.3

Washington Heights'ta sempatik bir New York bakkal sahibi, daha iyi bir hayat hayal edip şarkı söylerken her gün her kuruşu biriktirir.

Yönetmen: Jon M. Chu

Oyuncular: Anthony Ramos, Corey Hawkins, Leslie Grace

5. Mamma Mia! Here We Go Again (2018)

5. Mamma Mia! Here We Go Again (2018)

IMDb: 6.6

Mamma Mia! (2008) olaylarından beş yıl sonra Sophie, annesinin geçmişi hakkında daha fazla şey öğrenirken Hotel Bella Donna'nın görkemli yeniden açılışına hazırlanır.

Yönetmen: Ol Parker

Oyuncular: Lily James, Amanda Seyfried, Meryl Streep

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6. My Neighbor Totoro (1988)

6. My Neighbor Totoro (1988)

IMDb: 8.1

İki kız hasta annelerinin yanında olmak için kırsala taşındığında, yakınlarda yaşayan harika orman ruhlarıyla maceralar yaşarlar.

Yönetmen: Hayao Miyazaki

Oyuncular: Hitoshi Takagi, Noriko Hidaka, Chika Sakamoto

7. Little Women (2019)

7. Little Women (2019)

IMDb: 7.8

Hevesli yazar Jo ve kız kardeşleri -Meg, Beth ve Amy- babaları İç Savaş'ta görev yaparken ve Marmee'nin çiftliği ayakta tutmasına yardım ederken yeni komşuları Laurie'yi yaratıcı çevrelerine kabul ederler.

Yönetmen: Greta Gerwig

Oyuncular: Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh

8. Dazed and Confused (1993)

8. Dazed and Confused (1993)

IMDb: 7.6

Film, lise ve ortaokul öğrencilerinin Mayıs 1976'daki okulun son gününde yaşadıkları maceraları konu alıyor.

Yönetmen: Richard Linklater

Oyuncular: Jason London, Wiley Wiggins, Matthew McConaughey

9. Something's Gotta Give (2003)

9. Something's Gotta Give (2003)

IMDb: 6.7

Yaşlı bir vatandaş olma yolunda ilerleyen ve genç kadınlara ilgi duyan bir swinger, yaşına yakın yetenekli bir kadına aşık olur.

Yönetmen: Nancy Meyers

Oyuncular: Jack Nicholson, Diane Keaton, Keanu Reeves

10. Booksmart (2019)

10. Booksmart (2019)

IMDb: 7.1

Lise mezuniyetlerinin arifesinde, iki akademik süperstar ve en iyi arkadaş daha az çalışıp daha çok eğlenmeleri gerektiğini fark ederler. Akranlarından geri kalmamaya kararlı olan kızlar, dört yıllık eğlenceyi bir geceye sığdırmaya çalışırlar.

Yönetmen: Olivia Wilde

Oyuncular: Kaitlyn Dever, Beanie Feldstein, Jessica Williams

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