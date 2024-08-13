Türk Asıllı Olduğu İddia Edilen Sebastian Stan'in Rol Aldığı Birbirinden Harika Filmler
Türk Asıllı Olduğu İddia Edilen Sebastian Stan'in Rol Aldığı Birbirinden Harika Filmler
Romanya'nın Köstence kentinde doğduğu için Türk asıllı olduğu iddia edilen Amerikalı aktör Sebastian Stan, sinema dünyasının en parlak oyuncularından biri. Marvel evrenindeki The Winter Soldier (Kış Askeri) karakteriyle tüm dünyaca tanınan Stan, kariyerinde pek çok farklı türdeki dizi ve filmlerde rol aldı. Bu içerikte bugün (13 Ağustos) 42. yaşını kutlayan Sebastian Stan'in en iyi filmlerinden bazılarını derledik. İyi seyirler dileriz.
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1. Captain America: The Winter Soldier (2014)
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2. The Martian (2015)
3. Logan Lucky (2017)
4. I, Tonya (2017)
5. Destroyer (2018)
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6. The Last Full Measure (2019)
7. The Devil All the Time (2020)
8. Ghosted (2023)
9. A Different Man (2024)
10. The Apprentice (2024)
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