Türk Asıllı Olduğu İddia Edilen Sebastian Stan'in Rol Aldığı Birbirinden Harika Filmler

IMDb: 5.8

Cole, gizemli Sadie'ye sırılsıklam aşık olur, ancak daha sonra onun gizli bir ajan olduğunu şok edici bir şekilde keşfeder. İkinci bir buluşmaya karar vermeden önce, Cole ve Sadie dünyayı kurtarmak için uluslararası bir maceraya atılırlar.

Yönetmen: Dexter Fletcher

Oyuncular: Chris Evans, Ana de Armas, Adrien Brody