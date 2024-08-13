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Türk Asıllı Olduğu İddia Edilen Sebastian Stan'in Rol Aldığı Birbirinden Harika Filmler

Türk Asıllı Olduğu İddia Edilen Sebastian Stan'in Rol Aldığı Birbirinden Harika Filmler

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
13.08.2024 - 14:19

Romanya'nın Köstence kentinde doğduğu için Türk asıllı olduğu iddia edilen Amerikalı aktör Sebastian Stan, sinema dünyasının en parlak oyuncularından biri. Marvel evrenindeki The Winter Soldier (Kış Askeri) karakteriyle tüm dünyaca tanınan Stan, kariyerinde pek çok farklı türdeki dizi ve filmlerde rol aldı. Bu içerikte bugün (13 Ağustos) 42. yaşını kutlayan Sebastian Stan'in en iyi filmlerinden bazılarını derledik. İyi seyirler dileriz.

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1. Captain America: The Winter Soldier (2014)

1. Captain America: The Winter Soldier (2014)

IMDb: 7.7

Steve Rogers modern dünyadaki rolünü benimsemeye çalışırken, tarihin yeni bir tehdidiyle savaşmak için bir Avenger ve S.H.I.E.L.D ajanı olan Black Widow ile bir araya gelir. Tehdit Kış Askeri olarak bilinen bir suikastçıdır.

Yönetmenler: Anthony Russo, Joe Russo

Oyuncular: Chris Evans, Samuel L. Jackson, Scarlett Johansson

2. The Martian (2015)

2. The Martian (2015)

IMDb: 8

Bir astronot, ekibinin onun öldüğünü varsayması üzerine Mars'ta mahsur kalır. Dünya'ya hayatta olduğunu ve olası bir kurtarma girişimine kadar hayatta kalabileceğini bildirmenin bir yolunu bulmak için yaratıcılığına güvenmek zorunda kalır.

Yönetmen: Ridley Scott

Oyuncular: Matt Damon, Jessica Chastain, Kristen Wiig

3. Logan Lucky (2017)

3. Logan Lucky (2017)

IMDb: 7

Film, iki kardeşin Kuzey Carolina'daki bir NASCAR yarışında soygun yapmaya çalışmalarını konu alıyor.

Yönetmen: Steven Soderbergh

Oyuncular: Channing Tatum, Adam Driver, Daniel Craig

4. I, Tonya (2017)

4. I, Tonya (2017)

IMDb: 7.5

Aşırı hırslı buz patencisi Tonya Harding, ABD Artistik Patinaj Şampiyonası'nda sıralamalarda yükselir. Ancak eski kocası araya girdiğinde bu aktivitedeki geleceği şüpheye düşer.

Yönetmen: Craig Gillespie

Oyuncular: Margot Robbie, Sebastian Stan, Allison Janney

5. Destroyer (2018)

5. Destroyer (2018)

IMDb: 6.2

Bir polis dedektifi, barışı tekrardan sağlamak için çok uzak geçmişinde gerçekleştirdiği gizli bir görevdeki insanlarla yeniden bağlantı kurar.

Yönetmen: Karyn Kusama

Oyuncular: Nicole Kidman, Toby Kebbell, Tatiana Maslany

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6. The Last Full Measure (2019)

6. The Last Full Measure (2019)

IMDb: 6.8

Ölümünden otuz dört yıl sonra, hava eri William H. 'Pits' Pitsenbarger, savaş alanındaki eylemleri nedeniyle ülkenin en yüksek askeri ödülüne layık görülür.

Yönetmen: Todd Robinson

Oyuncular: Sebastian Stan, Alison Sudol, Asher Miles Fallica

7. The Devil All the Time (2020)

7. The Devil All the Time (2020)

IMDb: 7.1

Film birbirinden kötü karakterlerin yolsuzluk ve vahşetin kol gezdiği savaş sonrası bir taşra kasabasında sevdiklerini korumaya adanmış genç bir adamın etrafında bir araya gelmesini konu alıyor.

Yönetmen: Antonio Campos

Oyuncular: Bill Skarsgård, Tom Holland, Banks Repeta

8. Ghosted (2023)

8. Ghosted (2023)

IMDb: 5.8

Cole, gizemli Sadie'ye sırılsıklam aşık olur, ancak daha sonra onun gizli bir ajan olduğunu şok edici bir şekilde keşfeder. İkinci bir buluşmaya karar vermeden önce, Cole ve Sadie dünyayı kurtarmak için uluslararası bir maceraya atılırlar.

Yönetmen: Dexter Fletcher

Oyuncular: Chris Evans, Ana de Armas, Adrien Brody

9. A Different Man (2024)

9. A Different Man (2024)

IMDb: 7.4

Yüz rekonstrüktif ameliyatı geçirdikten sonra Edward, eski hayatına dayanan bir sahne prodüksiyonunda bir aktöre takılıp kalır.

Yönetmen: Aaron Schimberg

Oyuncular: Sebastian Stan, Renate Reinsve, Adam Pearson

10. The Apprentice (2024)

10. The Apprentice (2024)

Film, genç Donald Trump'ın 1970'ler ve 80'lerde New York'ta kötü şöhretli avukat Roy Cohn'un yardımıyla emlak işine nasıl başladığının hikayesini konu alıyor.

Yönetmen: Ali Abbasi

Oyuncular: Sebastian Stan, Jeremy Strong, Maria Bakalova

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