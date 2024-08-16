Seyir Zevki Yüksek Olmasına Rağmen Kıyıda Köşede Kalarak Değeri Bilinmeyen Birbirinden Muhteşem Filmler
Seyir Zevki Yüksek Olmasına Rağmen Kıyıda Köşede Kalarak Değeri Bilinmeyen Birbirinden Muhteşem Filmler
Merhabalar. Sinema tarihinde izleyicilere harika hikayeler sunsa da kıyıda köşede kalmış, gözden kaçan, az bilinen ya da değeri yeterince bilinmeyen pek çok film vardır. Adını siz koyun! Bu içerikte izlemezseniz çok şey kaçıracağınız kıyıda köşede kalmış en iyi filmlerden bazılarını sizler için derledik. İyi seyirler dileriz.
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1. The Secret Life of Walter Mitty (2013)
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2. The Fall (2006)
3. The Man from Earth (2007)
4. A Ghost Story (2017)
5. Hunt for the Wilderpeople (2016)
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6. The Florida Project (2017)
7. Sing Street (2016)
8. Safety Not Guaranteed (2012)
9. Another Earth (2011)
10. Big Fish (2003)
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