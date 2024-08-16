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Seyir Zevki Yüksek Olmasına Rağmen Kıyıda Köşede Kalarak Değeri Bilinmeyen Birbirinden Muhteşem Filmler

Seyir Zevki Yüksek Olmasına Rağmen Kıyıda Köşede Kalarak Değeri Bilinmeyen Birbirinden Muhteşem Filmler

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
16.08.2024 - 10:01

Merhabalar. Sinema tarihinde izleyicilere harika hikayeler sunsa da kıyıda köşede kalmış, gözden kaçan, az bilinen ya da değeri yeterince bilinmeyen pek çok film vardır. Adını siz koyun! Bu içerikte izlemezseniz çok şey kaçıracağınız kıyıda köşede kalmış en iyi filmlerden bazılarını sizler için derledik. İyi seyirler dileriz.

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1. The Secret Life of Walter Mitty (2013)

1. The Secret Life of Walter Mitty (2013)

IMDb: 7.3

Walter hem kendisi hem de bir meslektaşı işini kaybetmek üzereyken hayal edebileceğinden daha sıra dışı bir maceraya atılarak harekete geçer.

Yönetmen: Ben Stiller

Oyuncular: Ben Stiller, Kristen Wiig, Jon Daly

2. The Fall (2006)

2. The Fall (2006)

IMDb: 7.8

1920'lerin Los Angeles'ında hastanede yatan yatalak bir hasta genç bir kızı, ıssız bir adada kahramanlar, mitler ve kötü adamlarla dolu fantastik bir hikayeyle büyüler.

Yönetmen: Tarsem Singh

Oyuncular: Lee Pace, Catinca Untaru, Justine Waddell

3. The Man from Earth (2007)

3. The Man from Earth (2007)

IMDb: 7.8

Profesör John Oldman için yapılan doğaçlama bir veda partisi, emekli olan akademisyenin meslektaşlarına hayal edebileceklerinden daha uzun ve tuhaf bir geçmişi olduğunu açıklamasının ardından gizemli bir sorgulamaya dönüşür.

Yönetmen: Richard Schenkman

Oyuncular: David Lee Smith, Tony Todd, John Billingsley

4. A Ghost Story (2017)

4. A Ghost Story (2017)

IMDb: 6.8

Miras, aşk, kayıp ve varoluşun muazzamlığı üzerine bu eşsiz keşifte, yakın zamanda ölmüş beyaz çarşaflı bir hayalet, yas tutan karısıyla yeniden bağ kurmaya çalışmak için kenar mahalledeki evine geri döner.

Yönetmen: David Lowery

Oyuncular: Casey Affleck, Rooney Mara, McColm Cephas Jr.

5. Hunt for the Wilderpeople (2016)

5. Hunt for the Wilderpeople (2016)

IMDb: 7.8

Yeni Zelanda'nın vahşi ormanlarında kaybolan asi bir çocuk ve üvey amcası için ulusal bir insan avı emri verilir.

Yönetmen: Taika Waititi

Oyuncular: Sam Neill, Julian Dennison, Rima Te Wiata

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6. The Florida Project (2017)

6. The Florida Project (2017)

IMDb: 7.6

Bir yaz boyunca geçen film, altı yaşındaki Moonee'nin, oyun arkadaşlarıyla yaramazlık ve macera peşinde koşmasını, asi ama şefkatli annesiyle bağ kurmasını ve tüm bunları yaparken Walt Disney World'ün gölgesinde yaşamasını konu alıyor.

Yönetmen: Sean Baker

Oyuncular: Brooklynn Prince, Bria Vinaite, Willem Dafoe

7. Sing Street (2016)

7. Sing Street (2016)

IMDb: 7.9

Genç bir oğlan, düşüncelerini meşgul etmeye başlayan güzel bir kız fark eder. Yoksulluk, kişisel ilişkiler ve hayatın sıkıntılarıyla boğuşurken diğer yandan onun dikkatini çekmeyi umarak bir grup kurar.

Yönetmen: John Carney

Oyuncular: Ferdia Walsh-Peelo, Aidan Gillen, Maria Doyle Kennedy

8. Safety Not Guaranteed (2012)

8. Safety Not Guaranteed (2012)

IMDb: 6.9

Üç dergi çalışanı, zaman yolculuğu için bir arkadaş arayan ve bunun için ilan veren bir adamla görüşmek üzere bir göreve çıkar.

Yönetmen: Colin Trevorrow

Oyuncular: Aubrey Plaza, Mark Duplass, Jake Johnson

9. Another Earth (2011)

9. Another Earth (2011)

IMDb: 6.9

Güneş sisteminde bir Dünya kopyasının keşfedildiği gece, hırslı bir genç öğrenciyle yetenekli bir bestecinin yolları trajik bir kaza sonucu kesişir.

Yönetmen: Mike Cahill

Oyuncular: Brit Marling, William Mapother, Matthew-Lee Erlbach

10. Big Fish (2003)

10. Big Fish (2003)

IMDb: 8

Hayal kırıklığına uğramış bir oğul, ölmekte olan babasının hayatında gerçeği kurgudan ayırmaya çalışır.

Yönetmen: Tim Burton

Oyuncular: Ewan McGregor, Albert Finney, Billy Crudup

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