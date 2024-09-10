Dramatik Sahneleriyle İzleyenleri Ağlatıp Ciğerini Söken Birbirinden Harika Filmler
Dramatik Sahneleriyle İzleyenleri Ağlatıp Ciğerini Söken Birbirinden Harika Filmler
Merhabalar. Son günlerde sosyal medyada pek çok kullanıcı izledikten sonra 'ciğerimi söktü' dedikleri filmleri paylaşıyorlar. Bizler de bundan yola çıkarak izleyicileri ağlamaktan bitap düşürüp resmen ciğerini söken dramatik filmleri sizler için derledik. Bakalım sizin ciğerler sağlam kalacak mı?
İyi seyirler dileriz.
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1. Allied (2016)
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2. Amour (2012)
3. Manchester by the Sea (2016)
4. I Want to Eat Your Pancreas (2018)
5. Shambala (2020)
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6. Grave of the Fireflies (1988)
7. A Moment to Remember (2004)
8. Lilya 4-Ever (2002)
9. Monster (2023)
10. A Walk to Remember (2002)
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