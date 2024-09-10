Görüş Bildir
Haberler
Dizi & Film
Dramatik Sahneleriyle İzleyenleri Ağlatıp Ciğerini Söken Birbirinden Harika Filmler

Dramatik Sahneleriyle İzleyenleri Ağlatıp Ciğerini Söken Birbirinden Harika Filmler

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
10.09.2024 - 17:07

Merhabalar. Son günlerde sosyal medyada pek çok kullanıcı izledikten sonra 'ciğerimi söktü' dedikleri filmleri paylaşıyorlar. Bizler de bundan yola çıkarak izleyicileri ağlamaktan bitap düşürüp resmen ciğerini söken dramatik filmleri sizler için derledik. Bakalım sizin ciğerler sağlam kalacak mı?

İyi seyirler dileriz.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Allied (2016)

1. Allied (2016)

IMDb: 7.1

1942'de Kuzey Afrika'daki bir Kanadalı istihbarat subayı, düşman hatlarının gerisinde ölümcül bir görevde olan bir Fransız Direniş savaşçısıyla karşılaşır. Londra'da yeniden bir araya geldiklerinde ilişkileri savaşın baskılarıyla sınanır.

Yönetmen: Robert Zemeckis

Oyuncular: Brad Pitt, Marion Cotillard, Jared Harris

2. Amour (2012)

2. Amour (2012)

IMDb: 7.9

Georges ve Anne seksenlik bir çifttir. Kültürlü, emekli müzik öğretmenleridir. Kızları da müzisyendir ve ailesiyle birlikte İngiltere'de yaşamaktadır. Bir gün Anne felç geçirir ve çiftin aşk bağı ciddi bir şekilde sınanır.

Yönetmen: Michael Haneke

Oyuncular: Jean-Louis Trintignant, Emmanuelle Riva, Isabelle Huppert

3. Manchester by the Sea (2016)

3. Manchester by the Sea (2016)

IMDb: 7.8

Depresyondaki bir amca, çocuğun babası öldükten sonra genç yeğenine bakması için görevlendirilir.

Yönetmen: Kenneth Lonergan

Oyuncular: Casey Affleck, Michelle Williams, Kyle Chandler

4. I Want to Eat Your Pancreas (2018)

4. I Want to Eat Your Pancreas (2018)

IMDb: 8

Lise öğrencisi, sınıf arkadaşlarından biri olan Sakura Yamauchi'nin ölümcül bir hastalığa yakalandığını keşfeder. Bu sır, son anlarını yaşarken ikisini bir araya getirir.

Yönetmenler: Jun'ichi Fujise, Tomoyuki Itamura, Masaharu Tomoda

Oyuncular: Mahiro Takasugi, Lynn, Yukiyo Fujii

5. Shambala (2020)

5. Shambala (2020)

IMDb: 7

Kırgız yazar Chingiz Aytmatov'un Beyaz Gemi adlı romanından uyarlanan Shambala, dağların tepesindeki korunaklı bir ormanda büyükbabası, üvey büyükannesi, teyzesi ve amcasıyla yaşayan yedi yaşında bir çocuğun hikayesini anlatıyor. 

Yönetmen: Artykpai Suyundukov

Oyuncular: Taalaikan Abazova, Nazbiike Aidarova, Artur Amanaliev

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Grave of the Fireflies (1988)

6. Grave of the Fireflies (1988)

IMDb: 8.5

Film, genç bir çocuk ve küçük kız kardeşinin, II. Dünya Savaşı sırasında Japonya'da hayatta kalma mücadelesi verişini konu alıyor.

Yönetmen: Isao Takahata

Oyuncular: Tsutomu Tatsumi, Ayano Shiraishi, Akemi Yamaguchi

7. A Moment to Remember (2004)

7. A Moment to Remember (2004)

IMDb: 8.1

Genç bir çiftin kalıcı aşkı, 27 yaşındaki Su-jin'e nadir görülen bir Alzheimer hastalığı teşhisi konduğunda sınanır.

Yönetmenler: Park Kyung-Jin, John H. Lee, Kim Tae-won

Oyuncular: Jung Woo-sung, Son Ye-jin, Baek Jong-hak

8. Lilya 4-Ever (2002)

8. Lilya 4-Ever (2002)

IMDb: 7.8

On altı yaşındaki Lilja ve tek arkadaşı Volodja, Rusya'da yaşamaktadır ve daha iyi bir hayat hayal etmektedirler. Bir gün Lilja, İsveç'e gidecek olan Andrej'e aşık olur ve Lilja'yı da yanına alıp yeni bir hayata başlamaya davet eder.

Yönetmen: Lukas Moodysson

Oyuncular: Oksana Akinshina, Artyom Bogucharskiy, Pavel Ponomaryov

9. Monster (2023)

9. Monster (2023)

IMDb: 7.8

Bir anne, oğlu garip davranmaya başladığında oğlunun öğretmeninden yanıtlar istemeye başlar.

Yönetmen: Hirokazu Koreeda

Oyuncular: Sakura Andô, Eita Nagayama, Soya Kurokawa

10. A Walk to Remember (2002)

10. A Walk to Remember (2002)

IMDb: 7.3

Kuzey Carolinalı iki genç olan Landon Carter ve Jamie Sullivan, Landon başını derde sokup toplum hizmeti yapmaya mahkûm edildikten sonra bir araya gelir.

Yönetmen: Adam Shankman

Oyuncular: Mandy Moore, Shane West, Peter Coyote

Bunlar da İlgini Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın