Dramatik Sahneleriyle İzleyenleri Ağlatıp Ciğerini Söken Birbirinden Harika Filmler

IMDb: 7.8

On altı yaşındaki Lilja ve tek arkadaşı Volodja, Rusya'da yaşamaktadır ve daha iyi bir hayat hayal etmektedirler. Bir gün Lilja, İsveç'e gidecek olan Andrej'e aşık olur ve Lilja'yı da yanına alıp yeni bir hayata başlamaya davet eder.

Yönetmen: Lukas Moodysson

Oyuncular: Oksana Akinshina, Artyom Bogucharskiy, Pavel Ponomaryov