'Good Omens' Dizisini Soluksuz İzleyenlere Birbirinden Kaliteli Dizi Önerileri

IMDb: 7.9

Genç bir çift olan Sam ve Jay, perili bir malikane miras alır ve görünmez ev arkadaşlarından habersiz, onu bir pansiyona dönüştürmeyi planlar. Bir düşüş Sam'in hayaletleri görmesine neden olduktan sonra hayatları çok daha karmaşık hale gelir.

Yaratıcılar: Joe Port, Joe Wiseman

Oyuncular: Rose McIver, Utkarsh Ambudkar, Brandon Scott Jones