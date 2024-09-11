'Good Omens' Dizisini Soluksuz İzleyenlere Birbirinden Kaliteli Dizi Önerileri
'Good Omens' Dizisini Soluksuz İzleyenlere Birbirinden Kaliteli Dizi Önerileri
Neil Gaiman'ın yazdığı ve aynı adlı romandan uyarlanan fantastik komedi dizisi 'Good Omens' çok sevilen bir yapım. Başrollerinde Michael Sheen ve David Tennant'ın oynadığı dizi her sezonuyla izleyenleri güldürüyor. Ancak şu sıralarda dizinin durdurulma kararı gündemde. Bu içerikte 'Good Omens' hayranlarının sevebileceği birbirinden harika dizileri topladık. İyi seyirler dileriz.
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1. Supernatural (2005–2020)
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2. Lucifer (2016–2021)
3. Miracle Workers (2019–2023)
4. Staged (2020–2023)
5. Ghosts (2019–2023)
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6. What We Do in the Shadows (2019–2024)
7. Constantine (2014–2015)
8. Dogma (1999)
9. Ghosts (2021– )
10. The Good Place (2016–2020)
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