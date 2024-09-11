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'Good Omens' Dizisini Soluksuz İzleyenlere Birbirinden Kaliteli Dizi Önerileri

'Good Omens' Dizisini Soluksuz İzleyenlere Birbirinden Kaliteli Dizi Önerileri

dizi
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
11.09.2024 - 15:47

Neil Gaiman'ın yazdığı ve aynı adlı romandan uyarlanan fantastik komedi dizisi 'Good Omens' çok sevilen bir yapım. Başrollerinde Michael Sheen ve David Tennant'ın oynadığı dizi her sezonuyla izleyenleri güldürüyor. Ancak şu sıralarda dizinin durdurulma kararı gündemde. Bu içerikte 'Good Omens' hayranlarının sevebileceği birbirinden harika dizileri topladık. İyi seyirler dileriz.

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1. Supernatural (2005–2020)

1. Supernatural (2005–2020)

IMDb: 8.4

İki kardeş, babalarının izinden giderek avcı olurlar. Canavarlar, iblisler ve dünyayı dolaşan tanrılar da dahil olmak üzere birçok türden kötü doğaüstü varlıklarla savaşırlar.

Yaratıcı: Eric Kripke

Oyuncular: Jared Padalecki, Jensen Ackles, Jim Beaver

2. Lucifer (2016–2021)

2. Lucifer (2016–2021)

IMDb: 8.1

Lucifer Morningstar, Cehennem'deki görev bilincine sahip hizmetkar olmaktan bıktığını ve insanlığı daha iyi anlamak için Dünya'da biraz zaman geçirmeye karar verdiğini söyler. Bu yüzden Melekler Şehri Los Angeles'a yerleşir.

Yaratıcı: Tom Kapinos

Oyuncular: Tom Ellis, Lauren German, Kevin Alejandro

3. Miracle Workers (2019–2023)

3. Miracle Workers (2019–2023)

IMDb: 7.1

Çeşitli zaman dilimlerinde evrensel sorunlarla yüzleşen dışlanmışlar ve ikonoklastların renkli bir karışımının yer aldığı bu antoloji dizisi aşk, inanç, toplumsal normlar ve bilinmeyene doğru yolculuğa çıkar.

Yaratıcı: Simon Rich

Oyuncular: Daniel Radcliffe, Geraldine Viswanathan, Karan Soni

4. Staged (2020–2023)

4. Staged (2020–2023)

IMDb: 8.5

David Tennant ve Michael Sheen, Covid-19 nedeniyle West End'deki oyunları askıya alınan ancak yönetmenlerinin onları çevrimiçi prova yapmaya ikna ettiği iki oyuncuyu canlandırıyor.

Yaratıcılar: Simon Evans, Phin Glynn

Oyuncular: David Tennant, Michael Sheen, Georgia Tennant

5. Ghosts (2019–2023)

5. Ghosts (2019–2023)

IMDb: 8.4

Bir grup ruh, terk edilmiş bir kır evinde huzursuzca kavga ediyordur. Umutsuzluklarına rağmen, genç bir çift evi lüks bir otele dönüştürmeyi umarak evi miras alır.

Yaratıcılar: Mathew Baynton, Jim Howick, Laurence Rickard

Oyuncular: Lolly Adefope, Mathew Baynton, Simon Farnaby

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6. What We Do in the Shadows (2019–2024)

6. What We Do in the Shadows (2019–2024)

IMDb: 8.6

Dizi, bir asırdan uzun süredir Staten Adası'nda birlikte yaşayan dört vampirin gece hayatına bir bakış sunuyor.

Yaratıcı: Jemaine Clement

Oyuncular: Kayvan Novak, Matt Berry, Natasia Demetriou

7. Constantine (2014–2015)

7. Constantine (2014–2015)

IMDb: 7.5

Geçmişinin günahları tarafından rahatsız edilen ve inancıyla mücadele eden bir adam, aniden insanlığı karanlığın toplanan güçlerinden koruma rolüne itilir.

Yaratıcılar: Daniel Cerone, David S. Goyer

Oyuncular: Matt Ryan, Harold Perrineau, Charles Halford

8. Dogma (1999)

8. Dogma (1999)

IMDb: 7.3

Özel bir mirasa sahip bir kürtaj kliniği çalışanı, bir açığı değerlendirip cennete geri dönmeye çalışan iki asi melek tarafından insanlığın varlığının yok edilmesini önlemek için çağrılır.

Yaratıcı: Kevin Smith

Oyuncular: Ben Affleck, Matt Damon, Linda Fiorentino

9. Ghosts (2021– )

9. Ghosts (2021– )

IMDb: 7.9

Genç bir çift olan Sam ve Jay, perili bir malikane miras alır ve görünmez ev arkadaşlarından habersiz, onu bir pansiyona dönüştürmeyi planlar. Bir düşüş Sam'in hayaletleri görmesine neden olduktan sonra hayatları çok daha karmaşık hale gelir.

Yaratıcılar: Joe Port, Joe Wiseman

Oyuncular: Rose McIver, Utkarsh Ambudkar, Brandon Scott Jones

10. The Good Place (2016–2020)

10. The Good Place (2016–2020)

IMDb: 8.2

Dört kişi ve onların öteki dünyadaki düşmanları, iyi olmanın ne anlama geldiğini tanımlamak için öbür dünyada mücadele ediyorlardır.

Yaratıcı: Michael Schur

Oyuncular: Kristen Bell, William Jackson Harper, Jameela Jamil

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