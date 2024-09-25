Dans Sahnesi Viral Olan Cinayet Dizisi Bambaşka Bir Yapıma Kapıyı Açtırdı
Dans Sahnesi Viral Olan Cinayet Dizisi Bambaşka Bir Yapıma Kapıyı Açtırdı
Nicole Kidman ve Liev Schreiber'ın başrolünde oynadığı 'The Perfect Couple' dizisi Netflix'te zirveye yerleşti. Yaklaşık üç hafta içerisinde 50 milyon izlenen dizinin ardından bambaşka bir yapım için yeşil ışık yakıldı.
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Netflix dizisi 'The Perfect Couple' son zamanların en çok izlenen yapımlarından biri. Dizi, sadece üç hafta gibi kısa bir süre içerisinde 50 milyondan fazla izlenerek platformda zirveye yerleşti.
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Tabii bunda yıldızlarla dolu oyuncu kadrosuna sahip olması önemli bir faktör. Nicole Kidman ve Liev Schreiber'ın yanı sıra Eve Hewson ve Dakota Fanning gibi oyuncuların dizide yer alması dikkate değer.
Üstelik 6 bölümlük dizinin açılış jeneriğindeki dans sahnesi sosyal medyada viral olmuş ve insanları bu diziyi izlemeye yöneltmişti. Her ne kadar dizi olumsuz yorumlar alsa da çok izlenmişti.
Deadline'ın haberine göre, romantik kitaplarıyla ünlü Amerikalı yazar Elin Hilderbrand'ın romanından uyarlanan bu dizinin başarısının ardından bambaşka bir proje daha gelecek.
Dizi sorumlusunun yaptığı açıklamaya göre Hilderbrand'in başka bir romanı daha uyarlanacak. Ancak 'The Perfect Couple' devam etmeyecek.
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'The Perfect Couple', bir düğün daha başlamadan Nantucket Limanı'nda bir ceset bulunmasını ve düğündeki herkesin şüpheli hale gelmesini konu alıyor. Siz bu diziyi izlediniz mi? Yorumlara buyrun...
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