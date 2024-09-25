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Vampir Günlükleri'yle Herkesin Başını Döndüren Ian Somerhalder Oyunculuğu Bırakma Nedenini Açıkladı

Vampir Günlükleri'yle Herkesin Başını Döndüren Ian Somerhalder Oyunculuğu Bırakma Nedenini Açıkladı

Magazin dizi
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
25.09.2024 - 19:10

Lost ve The Vampire Diaries dizilerinin oyuncusu Ian Somerhalder, 5 yıldır oyunculuktan uzak kalışının nedenini People'a verdiği bir röportajda anlattı. Ünlü oyuncu kariyerindeki dönüşümden de bahsetmeden geçmedi.

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Ian Somerhalder'ı tanımayan yoktur aranızda. Lost dizisindeki Boone Carlyle ve The Vampire Diaries dizisindeki Damon Salvatore karakteriyle tüm dünyada büyük bir üne kavuşmuştu kendisi.

Ünlü oyuncu en son 2019 yılında gösterime giren Netflix dizisi 'V-Wars'ta rol almış ve o tarihten bu yana 5 yıldır oyunculuk yapmamıştı.

Ünlü oyuncu en son 2019 yılında gösterime giren Netflix dizisi 'V-Wars'ta rol almış ve o tarihten bu yana 5 yıldır oyunculuk yapmamıştı.

Tabii bu durum onun hayranlarının merak ettiği bir konu haline gelmişti. Somerhalder geçtiğimiz günlerde People'a verdiği röportajda televizyon dünyasından neden uzaklaştığından bahsetti.

Tabii bu durum onun hayranlarının merak ettiği bir konu haline gelmişti. Somerhalder geçtiğimiz günlerde People'a verdiği röportajda televizyon dünyasından neden uzaklaştığından bahsetti.

Ünlü oyuncu yaptığı açıklamada,

Ünlü oyuncu yaptığı açıklamada,

'Kamera dışında son derece mutluyum. 'V-Wars' dizisinden sonra 'Kiss The Ground: Onarıcı Tarım' ve 'Common Ground' gibi belgesellerin yapımcılığını üstlendim. Bir evcil hayvan maması şirketiyle daha kaliteli mama üretmek için ortaklık yaptım. Pek çok toprak ve su koruma çalışması yaptım. Bu çalışmayı yapmamda da Lost dizisinin çok etkisi oldu. Dizi çevreyi koruma tutkuma ilham verdi. Ama ailemden ayrılıp uzak bir yerde iki ay dizi çekimine gitmek ya da onları bir oraya bir buraya taşımak benlik bir şey değil' dedi.

Nikki Reed'le evli olan iki çocuk babası oyuncu geçtiğimiz aylarda ailesiyle ve doğayla iç içe yaşamak için bir çiftliğe yerleşmişti. Siz Ian Somerhalder'ın kariyerindeki bu dönüşüme ne diyorsunuz? Yorumlara buyrun...

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