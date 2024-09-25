Vampir Günlükleri'yle Herkesin Başını Döndüren Ian Somerhalder Oyunculuğu Bırakma Nedenini Açıkladı
Vampir Günlükleri'yle Herkesin Başını Döndüren Ian Somerhalder Oyunculuğu Bırakma Nedenini Açıkladı
Lost ve The Vampire Diaries dizilerinin oyuncusu Ian Somerhalder, 5 yıldır oyunculuktan uzak kalışının nedenini People'a verdiği bir röportajda anlattı. Ünlü oyuncu kariyerindeki dönüşümden de bahsetmeden geçmedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ian Somerhalder'ı tanımayan yoktur aranızda. Lost dizisindeki Boone Carlyle ve The Vampire Diaries dizisindeki Damon Salvatore karakteriyle tüm dünyada büyük bir üne kavuşmuştu kendisi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ünlü oyuncu en son 2019 yılında gösterime giren Netflix dizisi 'V-Wars'ta rol almış ve o tarihten bu yana 5 yıldır oyunculuk yapmamıştı.
Tabii bu durum onun hayranlarının merak ettiği bir konu haline gelmişti. Somerhalder geçtiğimiz günlerde People'a verdiği röportajda televizyon dünyasından neden uzaklaştığından bahsetti.
Ünlü oyuncu yaptığı açıklamada,
Nikki Reed'le evli olan iki çocuk babası oyuncu geçtiğimiz aylarda ailesiyle ve doğayla iç içe yaşamak için bir çiftliğe yerleşmişti. Siz Ian Somerhalder'ın kariyerindeki bu dönüşüme ne diyorsunuz? Yorumlara buyrun...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın