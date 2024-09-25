Vampir Günlükleri'yle Herkesin Başını Döndüren Ian Somerhalder Oyunculuğu Bırakma Nedenini Açıkladı

'Kamera dışında son derece mutluyum. 'V-Wars' dizisinden sonra 'Kiss The Ground: Onarıcı Tarım' ve 'Common Ground' gibi belgesellerin yapımcılığını üstlendim. Bir evcil hayvan maması şirketiyle daha kaliteli mama üretmek için ortaklık yaptım. Pek çok toprak ve su koruma çalışması yaptım. Bu çalışmayı yapmamda da Lost dizisinin çok etkisi oldu. Dizi çevreyi koruma tutkuma ilham verdi. Ama ailemden ayrılıp uzak bir yerde iki ay dizi çekimine gitmek ya da onları bir oraya bir buraya taşımak benlik bir şey değil' dedi.