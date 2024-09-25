Havalı Tarzıyla Olimpiyatlara Damga Vuran Sporcu Bu Sefer Dizi Sektöründe Hedefi Tam 12'den Vurdu!
Havalı Tarzıyla Olimpiyatlara Damga Vuran Sporcu Bu Sefer Dizi Sektöründe Hedefi Tam 12'den Vurdu!
2024 Paris Olimpiyatları'nda Yusuf Dikeç kadar soğukkanlılığı ve tarzıyla sosyal medyada çok konuşulan Güney Koreli sporcu Kim Ye-ji nihayet dizi sektörüne geçiş yaptı. Gelin detaylara hep birlikte bakalım.
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2024 Paris Olimpiyatları'nda tüm dünya Türk sporcu Yusuf Dikeç'i konuştu. Tabii onun kadar çok konuşulan bir isim daha var. Evet, Güney Koreli sporcu Kim Ye-ji'den bahsediyoruz.
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Onun atışlarını izleyen herkes soğukkanlı tavırları ve dikkat çekici tarzıyla çok beğenmişti, hatta sosyal medyada ileride kesinlikle aksiyon dolu bir suikast filminde oynaması gerektiğini dile getirmişti. X'in patronu Elon Musk bile bu fikirdeydi.
Evet, bu istekler ve hayaller sonunda gerçek oldu! Euronews'ün haberine göre Kim Ye-ji, yakın bir zamanda Güney Kore dizisi 'Crush' ile ekranlara gelecek.
Olimpiyatlarda gümüş madalya kazanan 32 yaşındaki atış sporcusu bu dizide amansız bir suikastçıyı canlandıracak. Başrolde ona Hintli oyuncu Anushka Sen eşlik edecek.
'Crush' adlı dizi ırkçılık ve ayrımcılıkla mücadele eden insanların hikayelerini konu alacak. Kim Ye-ji nihayetinde dizi sektörünü tam 12'den vurdu diyebiliriz.
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Peki sıra bizim sporcumuz Yusuf Dikeç'e gelir mi? Onu da bir suikast filminde ya da dizisinde görebilir miyiz? Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlara buyrun...
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Yusuf Miroğlu 2