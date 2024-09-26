Övmediği Film Yok! Korku Yazarı Stephen King Yine Bir Filmi Yerlere Göklere Sığdıramadı

Dünyaca ünlü korku yazarı Stephen King sık sık sosyal medya hesabından dizi, film ya da kitap öneriyor. Genellikle de önerdiği bu yapım ya da kitapları öve öve bitiremiyor. İşte yine onlardan biriyle karşınızdayız. King yani 'korku dedem' şimdi de bu yıl izlediği en iyi filmi açıklamış. Gelin o filmin ayrıntılarına hep birlikte bakalım.