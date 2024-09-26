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Övmediği Film Yok! Korku Yazarı Stephen King Yine Bir Filmi Yerlere Göklere Sığdıramadı

Övmediği Film Yok! Korku Yazarı Stephen King Yine Bir Filmi Yerlere Göklere Sığdıramadı

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
26.09.2024 - 14:58

Dünyaca ünlü korku yazarı Stephen King sık sık sosyal medya hesabından dizi, film ya da kitap öneriyor. Genellikle de önerdiği bu yapım ya da kitapları öve öve bitiremiyor. İşte yine onlardan biriyle karşınızdayız. King yani 'korku dedem' şimdi de bu yıl izlediği en iyi filmi açıklamış. Gelin o filmin ayrıntılarına hep birlikte bakalım.

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Korku romanlarının üstadı Stephen King'in sosyal medyayı çok sık kullandığını ve buradan sürekli dizi, film ve kitap tavsiyelerini verdiğini hepimiz biliyoruz artık.

Korku romanlarının üstadı Stephen King'in sosyal medyayı çok sık kullandığını ve buradan sürekli dizi, film ve kitap tavsiyelerini verdiğini hepimiz biliyoruz artık.

X/Twitter'da 7 milyondan fazla takipçisi olan ünlü yazar bu sefer de korku ve gerilim türündeki bir yapımı övmek için bir paylaşım yaptı.

X/Twitter'da 7 milyondan fazla takipçisi olan ünlü yazar bu sefer de korku ve gerilim türündeki bir yapımı övmek için bir paylaşım yaptı.

King yaptığı paylaşımında 'The Rule of Jenny Pen'i izlediğini söyledi ve bu yıl izlediği filmler arasında en iyisi yorumunu yaptı.

King yaptığı paylaşımında 'The Rule of Jenny Pen'i izlediğini söyledi ve bu yıl izlediği filmler arasında en iyisi yorumunu yaptı.

77 yaşındaki yazar yaptığı paylaşımda "PEN ve Shudder'da yayınlandığında izlemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Geoffrey Rush başrolde, John Lithgow ise kötü bir el kuklası olan yaşlı bir psikopat rolünde" diyerek yine bir filmi övmelere doyamadı.

77 yaşındaki yazar yaptığı paylaşımda "PEN ve Shudder'da yayınlandığında izlemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Geoffrey Rush başrolde, John Lithgow ise kötü bir el kuklası olan yaşlı bir psikopat rolünde" diyerek yine bir filmi övmelere doyamadı.
twitter.com

James Ashcroft'un yönetmenliğini üstlendiği korku türündeki film, bir huzurevine hapsedilmiş felçli bir yargıcın mücadelesini konu alıyor. Yargıç, bir çocuğun kuklasını kullanan yaşlı bir psikopatı durdurmaya çalışıyor.

James Ashcroft'un yönetmenliğini üstlendiği korku türündeki film, bir huzurevine hapsedilmiş felçli bir yargıcın mücadelesini konu alıyor. Yargıç, bir çocuğun kuklasını kullanan yaşlı bir psikopatı durdurmaya çalışıyor.
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Eleştirmenlerin de övgüyle bahsettiği filmin Türkiye'de gösterime girip girmeyeceği henüz belli değil. Ancak "korku dedem" Stephen King önerdiyse kesin bi' bildiği vardır.

Eleştirmenlerin de övgüyle bahsettiği filmin Türkiye'de gösterime girip girmeyeceği henüz belli değil. Ancak "korku dedem" Stephen King önerdiyse kesin bi' bildiği vardır.

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