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'Peaky Blinders'ın Oyuncu Kadrosuna Tarantino Filmlerinin Yıldız Bir İsmi de Dahil Oldu

'Peaky Blinders'ın Oyuncu Kadrosuna Tarantino Filmlerinin Yıldız Bir İsmi de Dahil Oldu

Netflix film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
26.09.2024 - 12:30

Quentin Tarantino filmlerinin gözde oyuncusu Netflix'in 'Peaky Blinders' filminin oyuncu kadrosuna dahil oldu. Tıpkı diğer oyuncular gibi onun rolü de hâlâ bir gizem... Detaylar içerikte!

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Merakla beklenen Netflix'in 'Peaky Blinders' filminin oyuncu kadrosu günden güne şekilleniyor, biz de gelişmeleri yakından takip ediyoruz.

Merakla beklenen Netflix'in 'Peaky Blinders' filminin oyuncu kadrosu günden güne şekilleniyor, biz de gelişmeleri yakından takip ediyoruz.

Hatırlarsanız geçtiğimiz haftalarda başrol oyuncusu Cillian Murphy'e Rebecca Ferguson ve Barry Keoghan'ın eşlik edeceği duyurulmuştu. Ancak ikilinin rollerinin ne olacağı gizli tutulmuştu.

Hatırlarsanız geçtiğimiz haftalarda başrol oyuncusu Cillian Murphy'e Rebecca Ferguson ve Barry Keoghan'ın eşlik edeceği duyurulmuştu. Ancak ikilinin rollerinin ne olacağı gizli tutulmuştu.

Şimdilerde 'Peaky Blinders'ın oyuncu kadrosuna bir yeni yıldız ismin daha katılacağını öğrendik. Deadline'ın haberine göre Quentin Tarantino filmlerinin gözde oyuncusu Tim Roth bu filmin oyuncu kadrosuna dahil oldu.

Şimdilerde 'Peaky Blinders'ın oyuncu kadrosuna bir yeni yıldız ismin daha katılacağını öğrendik. Deadline'ın haberine göre Quentin Tarantino filmlerinin gözde oyuncusu Tim Roth bu filmin oyuncu kadrosuna dahil oldu.

63 yaşındaki İngiliz oyuncu 1992 yılında Rezervuar Köpekleri'nde (Reservoir Dogs) 'Bay Turuncu' karakterini canlandırmıştı.

63 yaşındaki İngiliz oyuncu 1992 yılında Rezervuar Köpekleri'nde (Reservoir Dogs) 'Bay Turuncu' karakterini canlandırmıştı.

Ucuz Roman'da (Pulp Fiction) ise Pumpkin rolünü canlandırmıştı. Nefret Dolu (The Hateful Eight) filminde de Oswaldo Mobray karakterine hayat vermişti.

Ucuz Roman'da (Pulp Fiction) ise Pumpkin rolünü canlandırmıştı. Nefret Dolu (The Hateful Eight) filminde de Oswaldo Mobray karakterine hayat vermişti.
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'Peaky Blinders' ile gangster Tommy Shelby tekrar ekranlara dönüyor. Tıpkı diğer oyuncular gibi Tim Roth'un karakteri de gizli tutuluyor. Siz film hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara buyrun...

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h.ibrahim

efso olur😇