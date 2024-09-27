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"Buna Dayanamam Ama Hazırım!" Merakla Beklenen 'The Last of Us'ın İkinci Sezonundan İlk Fragman Geldi

"Buna Dayanamam Ama Hazırım!" Merakla Beklenen 'The Last of Us'ın İkinci Sezonundan İlk Fragman Geldi

dizi
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
27.09.2024 - 16:06

Pedro Pascal ve Bella Ramsey'in başrollerde oynadığı ve ikinci sezonu merakla beklenen 'The Last of Us'tan ilk fragman geldi. Gelin önce Türkçe fragmana, ardından dünya çapındaki yorumlara hep birlikte bakalım.

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HBO'nun sevilen dizisi 'The Last of Us' ikinci sezonuyla ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Aynı adı taşıyan video yapımına dayanan dizi hikayesinin devamıyla izleyicilerde merak uyandırıyor.

HBO'nun sevilen dizisi 'The Last of Us' ikinci sezonuyla ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Aynı adı taşıyan video yapımına dayanan dizi hikayesinin devamıyla izleyicilerde merak uyandırıyor.

Pedro Pascal ve Bella Ramsey'in başrollerde oynadığı dizi, medeniyeti yok eden bir felaketin ardından ABD'de yolculuğa çıkan Joel ve genç Ellie'nin macerasını konu alıyor.

Pedro Pascal ve Bella Ramsey'in başrollerde oynadığı dizi, medeniyeti yok eden bir felaketin ardından ABD'de yolculuğa çıkan Joel ve genç Ellie'nin macerasını konu alıyor.

İkinci sezonunun 2025 yılında geleceği tahmin edilen diziden nihayet bir fragman geldi. Gelin önce fragmana, ardından izleyicilerin yorumlarına hep birlikte bakalım.

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5. "ve bundan daha fazla heyecanlanamayacağımızı düşündük. Bu fragman muhteşem!"

5. "ve bundan daha fazla heyecanlanamayacağımızı düşündük. Bu fragman muhteşem!"
twitter.com

6. "Vay canına, tıpkı oyun gibi"

6. "Vay canına, tıpkı oyun gibi"
twitter.com

7. "Harika bir fragman. 2. sezona çok hazırım ama aynı zamanda hazır değilim."

7. "Harika bir fragman. 2. sezona çok hazırım ama aynı zamanda hazır değilim."
twitter.com
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9. "Tekrar incinmeye hazırım"

9. "Tekrar incinmeye hazırım"
twitter.com

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11. "Duygusal olarak yıkılmayı planlamamıştım ama sanırım buna katlanacağım"

11. "Duygusal olarak yıkılmayı planlamamıştım ama sanırım buna katlanacağım"
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