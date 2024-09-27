"Buna Dayanamam Ama Hazırım!" Merakla Beklenen 'The Last of Us'ın İkinci Sezonundan İlk Fragman Geldi
"Buna Dayanamam Ama Hazırım!" Merakla Beklenen 'The Last of Us'ın İkinci Sezonundan İlk Fragman Geldi
Pedro Pascal ve Bella Ramsey'in başrollerde oynadığı ve ikinci sezonu merakla beklenen 'The Last of Us'tan ilk fragman geldi. Gelin önce Türkçe fragmana, ardından dünya çapındaki yorumlara hep birlikte bakalım.
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HBO'nun sevilen dizisi 'The Last of Us' ikinci sezonuyla ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Aynı adı taşıyan video yapımına dayanan dizi hikayesinin devamıyla izleyicilerde merak uyandırıyor.
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Pedro Pascal ve Bella Ramsey'in başrollerde oynadığı dizi, medeniyeti yok eden bir felaketin ardından ABD'de yolculuğa çıkan Joel ve genç Ellie'nin macerasını konu alıyor.
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5. "ve bundan daha fazla heyecanlanamayacağımızı düşündük. Bu fragman muhteşem!"
6. "Vay canına, tıpkı oyun gibi"
7. "Harika bir fragman. 2. sezona çok hazırım ama aynı zamanda hazır değilim."
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9. "Tekrar incinmeye hazırım"
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11. "Duygusal olarak yıkılmayı planlamamıştım ama sanırım buna katlanacağım"
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