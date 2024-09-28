Harry Potter Yıldızı Daniel Radcliffe, Maggie Smith Hakkında Duygusal Bir Veda Mesajı Paylaştı

'Onunla ilk tanıştığımda gergindim ama o çok kibar bir insandı. Harry Potter filmlerinde onunla 10 yıl daha çalıştığım için çok şanslıyım. Hem keskin zekalı hem sivri dilli hem de çok komik bir insandı. Bizim sektörde efsane kelimesi çok sık kullanılıyor ama birine böyle denecekse kesin bu kişi odur.'