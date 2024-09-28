Harry Potter Yıldızı Daniel Radcliffe, Maggie Smith Hakkında Duygusal Bir Veda Mesajı Paylaştı
Harry Potter Yıldızı Daniel Radcliffe, Maggie Smith Hakkında Duygusal Bir Veda Mesajı Paylaştı
Harry Potter serisinde Profesör Minerva McGonagall'a hayat veren Maggie Smith 89 yaşında hayatını kaybetti. Harry Potter yıldızı Daniel Radcliffe de duygusal bir veda mesajı paylaştı.
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Dünya çapında ünlü Harry Potter serisinde Profesör Minerva McGonagall karakterini canlandıran Maggie Smith 89 yaşında hayatını kaybetti.
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Maggie Smith'in ölümü sinema, tiyatro ve televizyon dünyasını yasa boğdu. Bilhassa Harry Potter hayranları sosyal medyada Minerva McGonagall karakteri için birbirinden duygu yüklü mesajlar paylaştı.
Maggie Smith'in ölümünün ardından Harry Potter yıldızı Daniel Radcliffe de bir veda mesajı yayınladı. The Hollywood Reporter'ın aktardığına göre Radcliffe mesajında şu sözlere yer verdi:
... ve ardından ekledi:
Daniel Radcliffe, Minerva McGonagall'a vedasını "Teşekkürler Maggie." sözleriyle bitirdi. Siz Minerva McGonagall karakteri hakkında ne düşünüyorsunuz? Zira Hogwarts'ı savunma sahnesi benim aklımdan hiç çıkmayacak. Yorumlara buyrun...
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