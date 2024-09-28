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Harry Potter Yıldızı Daniel Radcliffe, Maggie Smith Hakkında Duygusal Bir Veda Mesajı Paylaştı

Harry Potter Yıldızı Daniel Radcliffe, Maggie Smith Hakkında Duygusal Bir Veda Mesajı Paylaştı

Harry Potter film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
28.09.2024 - 20:31

Harry Potter serisinde Profesör Minerva McGonagall'a hayat veren Maggie Smith 89 yaşında hayatını kaybetti. Harry Potter yıldızı Daniel Radcliffe de duygusal bir veda mesajı paylaştı.

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Dünya çapında ünlü Harry Potter serisinde Profesör Minerva McGonagall karakterini canlandıran Maggie Smith 89 yaşında hayatını kaybetti.

Dünya çapında ünlü Harry Potter serisinde Profesör Minerva McGonagall karakterini canlandıran Maggie Smith 89 yaşında hayatını kaybetti.

Maggie Smith'in ölümü sinema, tiyatro ve televizyon dünyasını yasa boğdu. Bilhassa Harry Potter hayranları sosyal medyada Minerva McGonagall karakteri için birbirinden duygu yüklü mesajlar paylaştı.

Maggie Smith'in ölümünün ardından Harry Potter yıldızı Daniel Radcliffe de bir veda mesajı yayınladı. The Hollywood Reporter'ın aktardığına göre Radcliffe mesajında şu sözlere yer verdi:

Maggie Smith'in ölümünün ardından Harry Potter yıldızı Daniel Radcliffe de bir veda mesajı yayınladı. The Hollywood Reporter'ın aktardığına göre Radcliffe mesajında şu sözlere yer verdi:

'Maggie Smith'le tanıştığımda 9 yaşındaydım. Onunla ilk defa David Copperfield'daki sahnelerde çalıştım. Ailem ona hayrandı ama ben onun hakkında hiçbir şey bilmiyordum. Tek bildiğim 'Dame' unvanına sahip olduğuydu ve ona böyle hitap etmemi ister misin diye sorduğumda bana 'Saçmalama' diye yanıt verdi' dedi.

... ve ardından ekledi:

... ve ardından ekledi:

'Onunla ilk tanıştığımda gergindim ama o çok kibar bir insandı. Harry Potter filmlerinde onunla 10 yıl daha çalıştığım için çok şanslıyım. Hem keskin zekalı hem sivri dilli hem de çok komik bir insandı. Bizim sektörde efsane kelimesi çok sık kullanılıyor ama birine böyle denecekse kesin bu kişi odur.'

Daniel Radcliffe, Minerva McGonagall'a vedasını "Teşekkürler Maggie." sözleriyle bitirdi. Siz Minerva McGonagall karakteri hakkında ne düşünüyorsunuz? Zira Hogwarts'ı savunma sahnesi benim aklımdan hiç çıkmayacak. Yorumlara buyrun...

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