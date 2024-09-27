Harry Potter'da Profesör Minerva McGonagall'ı Canlandıran Maggie Smith Hayatını Kaybetti
Harry Potter'da Profesör Minerva McGonagall'ı Canlandıran Maggie Smith Hayatını Kaybetti
Harry Potter evreninde Profesör Minerva McGonagall'ı canlandıran dünyaca ünlü oyuncu Maggie Smith hayatını kaybetti.
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Harry Potter serisinde Profesör Minerva McGonagall'ı canlandıran dünyaca ünlü oyuncu Maggie Smith 89 yaşında hayatını kaybetti.
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Oscar ödüllü oyuncunun ölüm haberini oğulları Chris Larkin ve Toby Stephens duyurdu.
Profesör Minerva McGonagall rolüyle tüm dünyanın sevilen bir ismiydi. Ölüm haberi Harry Potter hayranlarını yasa boğdu.
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Rubeus Hagrid'e ve Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore'a selam söyle teyzecim
Neyse ki hep yapmak istediği şeyi gerçekleştirdi 🧚♀️
Ulan nasil uzuldum anlatamam