Görüş Bildir
Haberler
Dizi & Film
Harry Potter'da Profesör Minerva McGonagall'ı Canlandıran Maggie Smith Hayatını Kaybetti

Harry Potter'da Profesör Minerva McGonagall'ı Canlandıran Maggie Smith Hayatını Kaybetti

film ölüm
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
27.09.2024 - 16:44

Harry Potter evreninde Profesör Minerva McGonagall'ı canlandıran dünyaca ünlü oyuncu Maggie Smith hayatını kaybetti.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Harry Potter serisinde Profesör Minerva McGonagall'ı canlandıran dünyaca ünlü oyuncu Maggie Smith 89 yaşında hayatını kaybetti.

Harry Potter serisinde Profesör Minerva McGonagall'ı canlandıran dünyaca ünlü oyuncu Maggie Smith 89 yaşında hayatını kaybetti.

Oscar ödüllü oyuncunun ölüm haberini oğulları Chris Larkin ve Toby Stephens duyurdu.

Oscar ödüllü oyuncunun ölüm haberini oğulları Chris Larkin ve Toby Stephens duyurdu.

Profesör Minerva McGonagall rolüyle tüm dünyanın sevilen bir ismiydi. Ölüm haberi Harry Potter hayranlarını yasa boğdu.

Profesör Minerva McGonagall rolüyle tüm dünyanın sevilen bir ismiydi. Ölüm haberi Harry Potter hayranlarını yasa boğdu.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
92
5
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
osman bosman

Rubeus Hagrid'e ve Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore'a selam söyle teyzecim

holypeni

Neyse ki hep yapmak istediği şeyi gerçekleştirdi 🧚‍♀️

Adam Adama

Ulan nasil uzuldum anlatamam