Coppola'nın Tutku Projesiydi: İzleyenlerin Yerden Yere Vurduğu 'Megalopolis' Gişede Çakıldı
Coppola'nın Tutku Projesiydi: İzleyenlerin Yerden Yere Vurduğu 'Megalopolis' Gişede Çakıldı
Francis Ford Coppola'nın son filmi 'Megalopolis' geçtiğimiz hafta gösterime girdi ancak gişede resmen çakıldı. İlk hafta 7 milyon dolar hasılat yapması beklenen film sadece 4 milyon dolar kazandı.
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Francis Ford Coppola'nın 'tutku projem' olarak nitelendirdiği 'Megalopolis' filmi 2024'ün en çok konuşulan yapımlarından biriydi. 85 yaşındaki usta yönetmen filmi çekebilmek için şarap imalathanesini satmış ve yaklaşık 120 milyon dolar para yatırmıştı.
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Ancak görünen o ki bu tutku projesi pek tutmadı. Başrollerinde Adam Driver, Giancarlo Esposito ve Nathalie Emmanuel'in rol aldığı film gösterime girdiği ilk hafta sadece 4 milyon dolar hasılat ederek gişede adeta çakıldı.
Ayrıca hem eleştirmenler hem de sinemaseverler tarafından birbirinden olumsuz yorumlar aldı. Rotten Tomatoes'ta 10 üzerinden 4.9 puan alan film izleyenler tarafından "özensiz ve inandırıcı bir anlatımı olmayan" şeklinde eleştirildi.
'Apocalypse Now' ve 'The Godfather' filmlerinin yönetmeni Coppola, yapım aşaması çok uzun süren bu filmine çok güveniyordu. Ancak bu güven sinema salonlarına yansımadı. Pek çok izleyici sosyal medyada filmi izlerken zamanının boşa gittiğini dile getiren yorumlar yaptı.
Yeni Roma şehrinde ütopik bir gelecekte geçen 'Megalopolis', sanatçı Cesar Catilina ile açgözlü belediye başkanı Franklyn Cicero arasındaki çatışmayı konu alıyor. Julia Cicero babası ile sevgilisi arasında kalıyor. Peki siz filmi izlediniz mi? Yorumlara buyrun...
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