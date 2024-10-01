Angelina Jolie, Haluk Bilginer'le Birlikte Rol Aldığı 'Maria' Filmi Hakkında Samimi Bir İtirafta Bulundu
Angelina Jolie, Haluk Bilginer'le Birlikte Rol Aldığı 'Maria' Filmi Hakkında Samimi Bir İtirafta Bulundu
Angelina Jolie, Haluk Bilginer ile birlikte rol aldığı 'Maria' filmi hakkında Deadline'a bir açıklama yaptı. Ünlü oyuncu böyle büyük rollerin bir oyuncuya kolay kolay verilmediğini dile getirdi.
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Angelina Jolie ile Haluk Bilginer'in rol aldığı 'Maria' filmi Aralık ayında Netflix'te izleyicilerle buluşacak.
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Dünyanın en büyük opera şarkıcısı Maria Callas'ın 1970'lerin Paris'indeki son günlerini anlatan filmde Angelina Jolie 'Maria' karakterini canlandırırken aşk yaşadığı gemiciler kralı 'Aristotle Onassis'i Haluk Bilginer canlandırıyor.
Film trajik aşk hikayesiyle sinema dünyasının ilgisini bir hayli çekiyor. Öyle ki Angelina Jolie'nin bu filmle En İyi Kadın Oyuncu dalında Oscar'a aday gösterileceği bile tahmin ediliyor.
Geçtiğimiz günlerde Angelina Jolie filmle ilgili Deadline'a bir açıklama yaptı. Dünyaca ünlü yıldız yaptığı açıklamada,
'Maria' filminin yönetmen koltuğunda Şilili yönetmen Pablo Larraín oturuyor. Ama tüm bunlar bir yana biz en çok Haluk Bilginer'in oyunculuğunu merak ediyoruz. Bakalım usta oyuncumuz bu filmde nasıl bir performans gösterecek? Heyecanla beklemedeyiz.
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