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Angelina Jolie, Haluk Bilginer'le Birlikte Rol Aldığı 'Maria' Filmi Hakkında Samimi Bir İtirafta Bulundu

Angelina Jolie, Haluk Bilginer'le Birlikte Rol Aldığı 'Maria' Filmi Hakkında Samimi Bir İtirafta Bulundu

Angelina Jolie film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
01.10.2024 - 13:49

Angelina Jolie, Haluk Bilginer ile birlikte rol aldığı 'Maria' filmi hakkında Deadline'a bir açıklama yaptı. Ünlü oyuncu böyle büyük rollerin bir oyuncuya kolay kolay verilmediğini dile getirdi.

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Angelina Jolie ile Haluk Bilginer'in rol aldığı 'Maria' filmi Aralık ayında Netflix'te izleyicilerle buluşacak.

Angelina Jolie ile Haluk Bilginer'in rol aldığı 'Maria' filmi Aralık ayında Netflix'te izleyicilerle buluşacak.

Dünyanın en büyük opera şarkıcısı Maria Callas'ın 1970'lerin Paris'indeki son günlerini anlatan filmde Angelina Jolie 'Maria' karakterini canlandırırken aşk yaşadığı gemiciler kralı 'Aristotle Onassis'i Haluk Bilginer canlandırıyor.

Dünyanın en büyük opera şarkıcısı Maria Callas'ın 1970'lerin Paris'indeki son günlerini anlatan filmde Angelina Jolie 'Maria' karakterini canlandırırken aşk yaşadığı gemiciler kralı 'Aristotle Onassis'i Haluk Bilginer canlandırıyor.

Film trajik aşk hikayesiyle sinema dünyasının ilgisini bir hayli çekiyor. Öyle ki Angelina Jolie'nin bu filmle En İyi Kadın Oyuncu dalında Oscar'a aday gösterileceği bile tahmin ediliyor.

Film trajik aşk hikayesiyle sinema dünyasının ilgisini bir hayli çekiyor. Öyle ki Angelina Jolie'nin bu filmle En İyi Kadın Oyuncu dalında Oscar'a aday gösterileceği bile tahmin ediliyor.

Geçtiğimiz günlerde Angelina Jolie filmle ilgili Deadline'a bir açıklama yaptı. Dünyaca ünlü yıldız yaptığı açıklamada,

Geçtiğimiz günlerde Angelina Jolie filmle ilgili Deadline'a bir açıklama yaptı. Dünyaca ünlü yıldız yaptığı açıklamada,

'Böyle büyük roller oyunculara hayatta bir kez gelir. Maria'nın aryalarını öğrenmek için 7 ay çalıştım ve bu çok zor oldu. Bu tür işler benden sık sık istenmiyor. Maria rolü beni bambaşka bir insan yaptı. İçimdeki bir parçanın iyileşmesini sağladı' dedi.

'Maria' filminin yönetmen koltuğunda Şilili yönetmen Pablo Larraín oturuyor. Ama tüm bunlar bir yana biz en çok Haluk Bilginer'in oyunculuğunu merak ediyoruz. Bakalım usta oyuncumuz bu filmde nasıl bir performans gösterecek? Heyecanla beklemedeyiz.

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