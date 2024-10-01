Angelina Jolie, Haluk Bilginer'le Birlikte Rol Aldığı 'Maria' Filmi Hakkında Samimi Bir İtirafta Bulundu

'Böyle büyük roller oyunculara hayatta bir kez gelir. Maria'nın aryalarını öğrenmek için 7 ay çalıştım ve bu çok zor oldu. Bu tür işler benden sık sık istenmiyor. Maria rolü beni bambaşka bir insan yaptı. İçimdeki bir parçanın iyileşmesini sağladı' dedi.