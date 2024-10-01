Yılın En Vahşi Filmi Olmaya Aday 'The Substance' İzleyenlerin Midesini Allak Bullak Etti
Yılın En Vahşi Filmi Olmaya Aday 'The Substance' İzleyenlerin Midesini Allak Bullak Etti
2024'ün en mide bulandıran ve vahşi olarak nitelendirilen filmlerinden biri olan 'The Substance' dünya çapında gösterime girdi. Filmi izleme fırsatı bulanlar ilk yorumlarını sosyal medyada paylaştı. Gelin önce filmle ilgili bazı detaylara ardından gelen yorumlara hep birlikte bakalım.
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Margaret Qualley, Demi Moore ve Dennis Quaid başrollü 'The Substance' filmi şu sıralar korku filmlerini seven herkesin dilinden düşmüyor.
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'Body horror' yani beden korkusu türündeki film hatırlayacak olursanız Cannes Film Festivali'nde izleyenler tarafından vahşi bulunmuş ve izlerken kusanlar olmuştu.
Şimdilerde dünya çapında vizyonda olan film aynı 'başarısını' sinema salonlarında da gösteriyor. Yaşlanan bir Hollywood yıldızının kendisini gençleştirmek için karaborsadan ilaç almasını konu alan film, izleyenlerin midesini bulandırıyor, salonları terk edenler oluyor.
Bazıları da sonuna kadar izleseler bile hiç akıllarından çıkaramayacaklarını söylüyor. Gelin izleyenlerin bu yorumlarına hep birlikte bakalım.
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Siz 'The Substance' filmini izlediniz mi? Yorumlara buyrun...
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