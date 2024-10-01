Yılın En Vahşi Filmi Olmaya Aday 'The Substance' İzleyenlerin Midesini Allak Bullak Etti

2024'ün en mide bulandıran ve vahşi olarak nitelendirilen filmlerinden biri olan 'The Substance' dünya çapında gösterime girdi. Filmi izleme fırsatı bulanlar ilk yorumlarını sosyal medyada paylaştı. Gelin önce filmle ilgili bazı detaylara ardından gelen yorumlara hep birlikte bakalım.