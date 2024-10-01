Görüş Bildir
Haberler
Dizi & Film
Yılın En Vahşi Filmi Olmaya Aday 'The Substance' İzleyenlerin Midesini Allak Bullak Etti

Yılın En Vahşi Filmi Olmaya Aday 'The Substance' İzleyenlerin Midesini Allak Bullak Etti

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
01.10.2024 - 14:57

2024'ün en mide bulandıran ve vahşi olarak nitelendirilen filmlerinden biri olan 'The Substance' dünya çapında gösterime girdi. Filmi izleme fırsatı bulanlar ilk yorumlarını sosyal medyada paylaştı. Gelin önce filmle ilgili bazı detaylara ardından gelen yorumlara hep birlikte bakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Margaret Qualley, Demi Moore ve Dennis Quaid başrollü 'The Substance' filmi şu sıralar korku filmlerini seven herkesin dilinden düşmüyor.

Margaret Qualley, Demi Moore ve Dennis Quaid başrollü 'The Substance' filmi şu sıralar korku filmlerini seven herkesin dilinden düşmüyor.

'Body horror' yani beden korkusu türündeki film hatırlayacak olursanız Cannes Film Festivali'nde izleyenler tarafından vahşi bulunmuş ve izlerken kusanlar olmuştu.

'Body horror' yani beden korkusu türündeki film hatırlayacak olursanız Cannes Film Festivali'nde izleyenler tarafından vahşi bulunmuş ve izlerken kusanlar olmuştu.

Şimdilerde dünya çapında vizyonda olan film aynı 'başarısını' sinema salonlarında da gösteriyor. Yaşlanan bir Hollywood yıldızının kendisini gençleştirmek için karaborsadan ilaç almasını konu alan film, izleyenlerin midesini bulandırıyor, salonları terk edenler oluyor.

Şimdilerde dünya çapında vizyonda olan film aynı 'başarısını' sinema salonlarında da gösteriyor. Yaşlanan bir Hollywood yıldızının kendisini gençleştirmek için karaborsadan ilaç almasını konu alan film, izleyenlerin midesini bulandırıyor, salonları terk edenler oluyor.

Bazıları da sonuna kadar izleseler bile hiç akıllarından çıkaramayacaklarını söylüyor. Gelin izleyenlerin bu yorumlarına hep birlikte bakalım.

Bazıları da sonuna kadar izleseler bile hiç akıllarından çıkaramayacaklarını söylüyor. Gelin izleyenlerin bu yorumlarına hep birlikte bakalım.

1.

1.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

2.

2.
twitter.com

3.

3.
twitter.com

4.

4.
twitter.com

5.

5.
twitter.com

6.

6.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

7.

7.
twitter.com

8.

8.
twitter.com

Siz 'The Substance' filmini izlediniz mi? Yorumlara buyrun...

Siz 'The Substance' filmini izlediniz mi? Yorumlara buyrun...

Bunlar da İlgini Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın