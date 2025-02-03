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David Beckham ve Oğlu Romeo Türkiye'de: İstanbul Turu Sosyal Medyayı Salladı!

David Beckham ve Oğlu Romeo Türkiye'de: İstanbul Turu Sosyal Medyayı Salladı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
03.02.2025 - 23:20

Dünyaca ünlü futbol efsanesi David Beckham, oğlu Romeo Beckham ve onun sevgilisi Gray Sorrenti ile birlikte İstanbul’a geldi. Ünlü isimlerin İstanbul turu büyük ilgi görürken, özellikle Kapalı Çarşı ve Tarihi Yarımada gezileri dikkat çekti. David Beckham, reklam çekimi için Beşiktaş Kadın Futbol Takımı ile de buluşarak hayranlarına unutulmaz anlar yaşattı. Romeo Beckham ise İstanbul’un keyfini bol bol fotoğraf paylaşarak çıkardı.

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Futbol dünyasının efsane ismi David Beckham İstanbul’a gelerek yine gündem olmayı başardı! Oğlu Romeo Beckham ve sevgilisi Gray Sorrenti’yle birlikte Türkiye’ye gelen Beckham hayranlarıyla buluştu.

Futbol dünyasının efsane ismi David Beckham İstanbul’a gelerek yine gündem olmayı başardı! Oğlu Romeo Beckham ve sevgilisi Gray Sorrenti’yle birlikte Türkiye’ye gelen Beckham hayranlarıyla buluştu.

Ziyaret sırasında Beşiktaş Hakkı Yeten Tesisleri'nde Beşiktaş Kadın Futbol Takımı oyuncularıyla bir araya gelen Beckham imzalar dağıtıp bol bol fotoğraf çektirdi.

Ziyaret sırasında Beşiktaş Hakkı Yeten Tesisleri'nde Beşiktaş Kadın Futbol Takımı oyuncularıyla bir araya gelen Beckham imzalar dağıtıp bol bol fotoğraf çektirdi.

Oğlu Romeo ise sevgilisiyle birlikte İstanbul turuna çıktı. Tarihi Yarımada ve Kapalı Çarşı’yı gezerek İstanbul’un tadını çıkaran genç Beckham gün içinde Türk bayraklı paylaşımıyla da dikkatleri üzerine çekti.

Oğlu Romeo ise sevgilisiyle birlikte İstanbul turuna çıktı. Tarihi Yarımada ve Kapalı Çarşı’yı gezerek İstanbul’un tadını çıkaran genç Beckham gün içinde Türk bayraklı paylaşımıyla da dikkatleri üzerine çekti.

Beckham ailesinin İstanbul çıkarması sosyal medyada da büyük ilgi gördü!

Beckham ailesinin İstanbul çıkarması sosyal medyada da büyük ilgi gördü!

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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