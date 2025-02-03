Hollywood’un Efsane İsmi Bruce Wills'in Kızı Sağlık Durumu Hakkında Acı Gerçeği Açıkladı!
Hollywood’un Efsane İsmi Bruce Wills'in Kızı Sağlık Durumu Hakkında Acı Gerçeği Açıkladı!
Hollywood’un efsane ismi Bruce Willis’ten kötü haber geldi! Ünlü oyuncunun kızı Tallulah Willis, babasının artık okuyamadığını, konuşamadığını ve iletişim kuramadığını duyurdu. Bir süredir Afazi ve Demans hastalıklarıyla mücadele eden Willis’in sağlık durumu hızla kötüleşiyor. Kızı, “O artık bildiğimiz Bruce değil, her an bitkisel hayata girebilir” diyerek hayranlarını üzdü.
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Zor Ölüm serisiyle aksiyon sinemasının efsaneleri arasına giren 69 yaşındaki Bruce Willis, sağlık sorunları nedeniyle oyunculuğu bırakmasının ardından ailesinin gözetiminde hayatını sürdürüyor.
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Ancak gelen son haberler içleri burktu! Kızı Tallulah Willis, ünlü oyuncunun artık kelimeleri okuyamadığını, konuşamadığını ve çevresiyle bağlantı kuramadığını duyurdu.
Willis’in sağlık durumunun hızla kötüye gittiğini belirten Tallulah, “O artık bildiğimiz Bruce değil” diyerek babasının her an bitkisel hayata girebileceğini söyledi.
Eşi Emma Heming Willis ise geçtiğimiz günlerde 17. evlilik yıldönümlerini duygusal bir mesajla kutlamıştı. “Öfke ve keder hissetmek için kendime 30 dakika veriyorum, sonra kendime gelip ona geri dönüyorum” diyen Heming, eşine olan sevgisinin hiç azalmadığını vurgulamıştı.
Bruce Willis’in sağlık durumu hayranlarını derinden üzerken, ailesi ünlü oyuncunun yanında olmaya devam ediyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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