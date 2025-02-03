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Tektaşını mı Gizledi? Sibel Can'ın Biricik Kızı Melisa Ural'ın Sansürlü Paylaşımı Ortalığı Karıştırdı!

Tektaşını mı Gizledi? Sibel Can'ın Biricik Kızı Melisa Ural'ın Sansürlü Paylaşımı Ortalığı Karıştırdı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
03.02.2025 - 20:05

Ünlü şarkıcı Sibel Can ile Hakan Ural’ın kızı Melisa Ural, minik kız kardeşi Gisele Ural’ın doğum gününü duygusal bir paylaşımla kutladı. İlk kez paylaştığı karelerle dikkat çeken Melisa Ural, bir fotoğraftaki sansür detayıyla gündeme oturdu. Elini sansürlemesi “tektaş mı gizliyor?” sorularını akıllara getirdi. Uzun süredir Alaattin Kadayıfçıoğlu ile aşk yaşayan Ural’ın evlilik yolunda olup olmadığı merak konusu oldu.

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Ünlü isimlerin çocukları her zaman merak edilir ama bu kez olay biraz farklı!

Ünlü isimlerin çocukları her zaman merak edilir ama bu kez olay biraz farklı!

Sibel Can ve Hakan Ural’ın kızı Melisa Ural, babasının ikinci evliliğinden dünyaya gelen kız kardeşi Gisele Ural’ın doğum gününü Instagram’da kutladı.

Sibel Can ve Hakan Ural’ın kızı Melisa Ural, babasının ikinci evliliğinden dünyaya gelen kız kardeşi Gisele Ural’ın doğum gününü Instagram’da kutladı.

Daha önce hiç paylaşmadığı kız kardeşiyle özel anlarını paylaşan Ural, yaptığı sansürle olay oldu. İşte o paylaşım👇

Daha önce hiç paylaşmadığı kız kardeşiyle özel anlarını paylaşan Ural, yaptığı sansürle olay oldu. İşte o paylaşım👇

Bir karede elini bulanıklaştıran Ural, “Tetaşını mı gizledi?” sorularına sebep oldu. Bu da ikinci paylaşım👇

Bir karede elini bulanıklaştıran Ural, “Tetaşını mı gizledi?” sorularına sebep oldu. Bu da ikinci paylaşım👇

Sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ile evlilik yolunda olduğu iddia edilen Ural, konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ile evlilik yolunda olduğu iddia edilen Ural, konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.
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Baba Hakan Ural ise “İyi ki doğdun benim minik kızım” diyerek kızının doğum gününü kutladı.

Baba Hakan Ural ise “İyi ki doğdun benim minik kızım” diyerek kızının doğum gününü kutladı.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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