Görüntü Yönetmeni Ahmet Sesigürgil'in Evlat Acısı: Sosyal Medya Hesabından Duyurdu!
Görüntü Yönetmeni Ahmet Sesigürgil'in Evlat Acısı: Sosyal Medya Hesabından Duyurdu!
Ünlü görüntü yönetmeni Ahmet Sesigürgil ve eşi Zeynep, büyük bir acı yaşadı. Çiftin oğulları Güney hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran SesiGürgil, cenazenin Çengelköy Kerem Aydınlar Camii’nden kaldırılacağını belirtti.
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Ünlü görüntü yönetmeni Ahmet Sesigürgil ve eşi Zeynep, büyük bir acıyla sarsıldı. Çift oğulları Güney’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyor.
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SesiGürgil, acı haberi sosyal medya hesabından duyurarak “Biricik oğlumuz Güney’i maalesef kaybettik” ifadelerini kullandı. Ünlü yönetmen, cenazenin yarın öğle namazına müteakip Çengelköy Kerem Aydınlar Camii’nden kaldırılacağını ve Çengelköy Mezarlığı’na defnedileceğini duyurdu.
Ayrıca üzüntülerini paylaşan dostlarına teşekkür etti.
Ahmet Sesigürgil oyuncu Nehir Erdoğan ile yaptığı evlilikle magazin dünyasında tanınmıştı. İkili 2014 yılında “Silsile” filminin setinde tanışıp evlenmiş, ancak 2017 yılında yollarını ayırmıştı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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