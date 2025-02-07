Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu Çifti Kızlarıyla Çıktıkları Maldivler Tatili Dönüşünde Görüntülendi!
Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu Çifti Kızlarıyla Çıktıkları Maldivler Tatili Dönüşünde Görüntülendi!
Kızları Lalin ve Leyla ile sık sık tatile çıkıp onlarla kaliteli vakitler geçirmeyi önceleyen ünlü çiftimiz Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, daha öncelerde paylaştıkları sosyal medya pozlarıyla gündeme gelmişti.
Ünlü çiftimiz, güzel kızlarıyla birlikte çıktıkları Maldivler tatilinden döndü. O anlar Tolga Bozduman'ın objektiflerine yansıdı.
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2006 yılında başrolünde oynadığı 'Selena' isimli diziyle yıldızı parlayan ve uzun yıllar boyunca 'Selena' karakteriyle özdeşleştirilen oyuncu Sinem Kobal'ı illaki tanıyorsunuzdur.
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Karizmasıyla gönlümüzde taht kurmayı başaran Kenan İmirzalıoğlu ise 'Deli Yürek' ve 'Ezel' gibi dizilerle, yayınlandıkları dönemlerde, epey konuşulmuştu.
Kobal ve İmirzalıoğlu, yaklaşık 9 sene önce dünyaevine girmişti. İkili o zamandan bu yana magazin dünyasının en gözde çiftlerinden biri.
Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu ikilisi ilk kızları Lalin'i 2020, ikinci kızları Leyla'yı ise 2022 yılında kucaklarına almıştı.
Karizma deyince akla gelen ilk çiftlerden biri olan ünlü çiftimizin sosyal medyada paylaştığı her kare de ayrı bir olay oluyor ve takipçilerinden büyük beğeniler toplamayı başarıyor.
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Ailecek gittikleri tatillerden paylaştıkları pozlarla aklımıza kazınan İmirzalıoğlu ve Kobal çifti bu sefer de kızlarıyla çıktıkları Maldivler tatilinden döndükleri anlarda Tolga Bozduman tarafından görüntülendi.👇
Kenan İmirzalıoğlu, muhabirlere “İyiyiz çok şükür. Çocuklarla tatile gittik, sağ salim geri geldik” yanıtını verdi.👇
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