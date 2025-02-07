onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu Çifti Kızlarıyla Çıktıkları Maldivler Tatili Dönüşünde Görüntülendi!

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu Çifti Kızlarıyla Çıktıkları Maldivler Tatili Dönüşünde Görüntülendi!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
07.02.2025 - 22:06

Kızları Lalin ve Leyla ile sık sık tatile çıkıp onlarla kaliteli vakitler geçirmeyi önceleyen ünlü çiftimiz Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, daha öncelerde paylaştıkları sosyal medya pozlarıyla gündeme gelmişti.

Ünlü çiftimiz, güzel kızlarıyla birlikte çıktıkları Maldivler tatilinden döndü. O anlar Tolga Bozduman'ın objektiflerine yansıdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

2006 yılında başrolünde oynadığı 'Selena' isimli diziyle yıldızı parlayan ve uzun yıllar boyunca 'Selena' karakteriyle özdeşleştirilen oyuncu Sinem Kobal'ı illaki tanıyorsunuzdur.

2006 yılında başrolünde oynadığı 'Selena' isimli diziyle yıldızı parlayan ve uzun yıllar boyunca 'Selena' karakteriyle özdeşleştirilen oyuncu Sinem Kobal'ı illaki tanıyorsunuzdur.

Başarılı oyuncu 'Küçük Sırlar' ve 'Yüz Yüze' gibi televizyon dizilerinde de rol almıştı. Son dönemlerde ise 'Her Şeyin Başı Merkür' isimli sinema filmiyle gündeme gelmişti.

Karizmasıyla gönlümüzde taht kurmayı başaran Kenan İmirzalıoğlu ise 'Deli Yürek' ve 'Ezel' gibi dizilerle, yayınlandıkları dönemlerde, epey konuşulmuştu.

Karizmasıyla gönlümüzde taht kurmayı başaran Kenan İmirzalıoğlu ise 'Deli Yürek' ve 'Ezel' gibi dizilerle, yayınlandıkları dönemlerde, epey konuşulmuştu.

Son yıllarda ise 'Kim Milyoner Olmak İster?' isimli programın sunuculuğunu üstleniyor.

Kobal ve İmirzalıoğlu, yaklaşık 9 sene önce dünyaevine girmişti. İkili o zamandan bu yana magazin dünyasının en gözde çiftlerinden biri.

Kobal ve İmirzalıoğlu, yaklaşık 9 sene önce dünyaevine girmişti. İkili o zamandan bu yana magazin dünyasının en gözde çiftlerinden biri.

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu ikilisi ilk kızları Lalin'i 2020, ikinci kızları Leyla'yı ise 2022 yılında kucaklarına almıştı.

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu ikilisi ilk kızları Lalin'i 2020, ikinci kızları Leyla'yı ise 2022 yılında kucaklarına almıştı.

Karizma deyince akla gelen ilk çiftlerden biri olan ünlü çiftimizin sosyal medyada paylaştığı her kare de ayrı bir olay oluyor ve takipçilerinden büyük beğeniler toplamayı başarıyor.

Karizma deyince akla gelen ilk çiftlerden biri olan ünlü çiftimizin sosyal medyada paylaştığı her kare de ayrı bir olay oluyor ve takipçilerinden büyük beğeniler toplamayı başarıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ailecek gittikleri tatillerden paylaştıkları pozlarla aklımıza kazınan İmirzalıoğlu ve Kobal çifti bu sefer de kızlarıyla çıktıkları Maldivler tatilinden döndükleri anlarda Tolga Bozduman tarafından görüntülendi.👇

Ailecek gittikleri tatillerden paylaştıkları pozlarla aklımıza kazınan İmirzalıoğlu ve Kobal çifti bu sefer de kızlarıyla çıktıkları Maldivler tatilinden döndükleri anlarda Tolga Bozduman tarafından görüntülendi.👇

Kenan İmirzalıoğlu, muhabirlere “İyiyiz çok şükür. Çocuklarla tatile gittik, sağ salim geri geldik” yanıtını verdi.👇

Kenan İmirzalıoğlu, muhabirlere “İyiyiz çok şükür. Çocuklarla tatile gittik, sağ salim geri geldik” yanıtını verdi.👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın