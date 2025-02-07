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Kobra Murat Lakaplı Şarkıcı Murat Divandiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kendisine 'Kobram' Dediğini İddia Etti

Kobra Murat Lakaplı Şarkıcı Murat Divandiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kendisine 'Kobram' Dediğini İddia Etti

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
07.02.2025 - 20:57

Kobra Murat lakabıyla adını geniş kitlelere duyuran Murat Divandiler, katıldığı bir programda X platformu üzerinden kendisine yapılan yorum üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaşadığı anıyı anlattı. Buna ek olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine 'Kobram' diye seslendiğini iddia etti. Kobra Murat'ın bu sözleri kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem oldu.

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Kobra Murat lakabıyla adını geniş kitlelere duyuran Murat Divandiler'i illaki tanıyorsunuzdur. Renkli kişiliği ile ön plana çıkan ünlü isim sık sık katıldığı televizyon programlarıyla gündemimizde yerini alıyor.

Kobra Murat lakabıyla adını geniş kitlelere duyuran Murat Divandiler'i illaki tanıyorsunuzdur. Renkli kişiliği ile ön plana çıkan ünlü isim sık sık katıldığı televizyon programlarıyla gündemimizde yerini alıyor.

Bir dönemler protez saç yüzünden sorunlar yaşayan Kobra Murat; sahne şovları, ihtişamlı kostümleri ve açıklamalarıyla da konuşulan bir isim.

Bir dönemler protez saç yüzünden sorunlar yaşayan Kobra Murat; sahne şovları, ihtişamlı kostümleri ve açıklamalarıyla da konuşulan bir isim.

Kobra Murat, katıldığı bir programda ''Cumhurbaşkanımız çok seviyor beni. 'Kobram' diyor bana'' açıklamasında bulundu.

Kobra Murat, katıldığı bir programda ''Cumhurbaşkanımız çok seviyor beni. 'Kobram' diyor bana'' açıklamasında bulundu.

Buna ek olarak, ''Roman açılımında yanına oturdum, hatta böyle 'oynanayım' falan dedim, 'otur yerine' dedi.'' ifadelerini kullanarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaşadığı bir anıyı da izleyenlerle paylaştı.

Buna ek olarak, ''Roman açılımında yanına oturdum, hatta böyle 'oynanayım' falan dedim, 'otur yerine' dedi.'' ifadelerini kullanarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaşadığı bir anıyı da izleyenlerle paylaştı.

Kobra Murat'ın açıklamasının tamamını bir de ondan dinlemek isteyenler için videoyu şöyle bırakalım👇

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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