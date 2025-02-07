Kobra Murat Lakaplı Şarkıcı Murat Divandiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kendisine 'Kobram' Dediğini İddia Etti

Kobra Murat lakabıyla adını geniş kitlelere duyuran Murat Divandiler, katıldığı bir programda X platformu üzerinden kendisine yapılan yorum üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaşadığı anıyı anlattı. Buna ek olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine 'Kobram' diye seslendiğini iddia etti. Kobra Murat'ın bu sözleri kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem oldu.