Ozan Doğulu ile Aşk Yaşayan Hera Aslan'dan Müstakbel Eltisi Beren Saat'e 'Çok Nezaketli Kız' Yakıştırması
Ozan Doğulu ile Aşk Yaşayan Hera Aslan'dan Müstakbel Eltisi Beren Saat'e 'Çok Nezaketli Kız' Yakıştırması
Müzisyen kardeşler Ozan ve Kenan Doğulu'yu mutlaka tanıyorsunuzdur. Kenan Doğulu, oyuncu Beren Saat ile 2014 yılında hayatını birleştirmişti. Ozan Doğulu ise yaklaşık bir yıldır şarkıcı Hera Aslan ile birlikte.
Hera Aslan, TV8 ekranlarında yayınlanan 'Gel Konuşalım' isimli gündüz kuşağının bugünkü konuğuydu. Aslan, müstakbel eltisi Beren Saat hakkında itiraflarda bulunurken onu övmelere doyamadı.
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Müzisyen Ozan Doğulu bir süredir şarkıcı Hera Aslan ile birliktelik yaşıyor. Çift, aşklarını hem sosyal medyada hem de yakalandıkları objektiflerin önünde göstermekten çekinmiyor.
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Eğer ilişkileri evlilik bağıyla tamama ererse, Hera Aslan'ın eltisi Beren Saat olacak biliyorsunuz. Hali hazırda tanışan ve aralarından su sızmayan ikiliden Aslan, müstakbel eltisini ''Çok güzel ve çok tatlı'' diyerek geçtiğimiz aylarda övgüye boğmuştu.
'Gel Konuşalım' isimli programa konuk olan Hera Aslan, hem güzel sesiyle hem de çarpıcı açıklamalarıyla dikkat çekti.
Aslan, Beren Saat ile ilgili ''Özel günlerimde ilk mesajı hep o atar. Çok nezaketli, çok kibar bir kızdır. Hatta gördüğümde de çok mutlu olurum. Hediyemi ilk o alır mesela.'' diyerek müstakbel eltisine yine laf ettirmedi, pamuklara sardı sarmaladı!
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