Ozan Doğulu ile Aşk Yaşayan Hera Aslan'dan Müstakbel Eltisi Beren Saat'e 'Çok Nezaketli Kız' Yakıştırması

Müzisyen kardeşler Ozan ve Kenan Doğulu'yu mutlaka tanıyorsunuzdur. Kenan Doğulu, oyuncu Beren Saat ile 2014 yılında hayatını birleştirmişti. Ozan Doğulu ise yaklaşık bir yıldır şarkıcı Hera Aslan ile birlikte.

Hera Aslan, TV8 ekranlarında yayınlanan 'Gel Konuşalım' isimli gündüz kuşağının bugünkü konuğuydu. Aslan, müstakbel eltisi Beren Saat hakkında itiraflarda bulunurken onu övmelere doyamadı.