Güzelliğiyle Kızını Solladı: Zor Günler Geçiren Afra Saraçoğlu Annesiyle Moral Yemeğinde!
Güzelliğiyle Kızını Solladı: Zor Günler Geçiren Afra Saraçoğlu Annesiyle Moral Yemeğinde!
İlk yayınlandığı zamanlar büyük bir heyecan yaratan ve geniş bir hayran kitlesine sahip olan Yalı Çapkını dizisi son zamanlarda reytinglerde ciddi bir düşüş yaşıyor. Başroller Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in ayrılığının sette gerilime yol açtığı ve dizinin finalinin erkene çekilebileceği öne sürüldü. Tüm bu gelişmelerin ortasında Afra Saraçoğlu, annesiyle yemeğe çıkıp moral depoladı. Ünlü oyuncunun “Her şey seninle güzel ve anlamlı meleğim” notuyla yaptığı paylaşım sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Annesinin güzelliği ise gözlerden kaçmadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İlk bölümleriyle ekranlarda fırtına estiren Yalı Çapkını son dönemde reytinglerde sert bir düşüş yaşadı. 100. bölüme kadar devam etmesi planlanan dizinin erken final yapabileceği iddia ediliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dizinin başrolleri Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in özel hayatlarında yaşadığı ayrılığın set ortamına da yansıdığı ve bu durumun dizinin geleceğini belirsiz hale getirdiği konuşuluyor.
Bu iddialar ortalığı kasıp kavururken Afra Saraçoğlu'dan bir paylaşım geldi. Zor günler geçiren oyuncunun ailesiyle vakit geçirmesi ''Moral mi arıyor?'' diye düşündürttü.
Ünlü oyuncu annesiyle baş başa bir yemeğe çıktı ve bu özel anı sosyal medyada paylaştı. Saraçoğlu, annesi Lütfiye Saraçoğlu ile çıktığı yemeğin fotoğrafını paylaşarak “Her şey seninle güzel ve anlamlı meleğim” notunu düştü.
Ancak asıl olay annesinin güzelliği oldu! Paylaşımı görenler annesi için “Kızını gölgede bırakmış”, “Afra mı daha genç, annesi mi?” gibi yorumlar yaptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Özel hayatındaki çalkantılara ve dizinin erken final iddialarına rağmen, genç oyuncunun annesiyle yaptığı bu özel paylaşım çok konuşuldu. Peki Yalı Çapkını gerçekten erken final mi yapacak? Afra Saraçoğlu yeni projelere yönelecek mi? Önümüzdeki günlerde gelişmeleri birlikte göreceğiz.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın