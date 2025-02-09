Güzelliğiyle Kızını Solladı: Zor Günler Geçiren Afra Saraçoğlu Annesiyle Moral Yemeğinde!

İlk yayınlandığı zamanlar büyük bir heyecan yaratan ve geniş bir hayran kitlesine sahip olan Yalı Çapkını dizisi son zamanlarda reytinglerde ciddi bir düşüş yaşıyor. Başroller Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in ayrılığının sette gerilime yol açtığı ve dizinin finalinin erkene çekilebileceği öne sürüldü. Tüm bu gelişmelerin ortasında Afra Saraçoğlu, annesiyle yemeğe çıkıp moral depoladı. Ünlü oyuncunun “Her şey seninle güzel ve anlamlı meleğim” notuyla yaptığı paylaşım sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Annesinin güzelliği ise gözlerden kaçmadı.