Bu Kadarını Wanda'ya Bile Yapmamıştı! İcardi Yeni Aşkı China Suarez'e Yaptığı Jestle Sosyal Medyayı Salladı
Bu Kadarını Wanda'ya Bile Yapmamıştı! İcardi Yeni Aşkı China Suarez'e Yaptığı Jestle Sosyal Medyayı Salladı
Mauro Icardi, aşkını dünyaya duyurmaktan vazgeçmiyor. Arjantinli model ve oyuncu China Suarez ile olan ilişkisinde yeni bir adım atan futbolcu, yalnızca paylaşım yapmakla kalmadı, Instagram profil resmini de sevgilisiyle olan fotoğrafıyla güncelledi. Wanda Nara ile yaşadığı çalkantılı süreç sonrası attığı bu hamle sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
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Mauro Icardi’nin Arjantinli model ve oyuncu China Suarez ile yaşadığı aşk sosyal medyanın gündeminden düşmüyor.
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Wanda Nara ile boşanma sürecinde olduğu dönemde adı Suarez ile anılan yıldız futbolcu bu ilişkiyi artık tamamen gözler önüne serdi.
Son olarak China Suarez ile romantik bir paylaşım yaptı. İşte o paylaşım👇
Onunla da yetinmedi ve Instagram profil fotoğrafını da sevgilisiyle olan bir kareyle değiştirdi.👇
Geçtiğimiz günlerde China Suarez, Icardi ile olan ilişkisi hakkında çıkan iddialara esprili bir yanıt vermişti.
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Icardi’nin Wanda Nara’yı kıskandırmak için Suarez’i parayla tuttuğunu iddia edenler olmuştu hatırlarsanız. Suarez ise çektiği bir videoda bu söylentileri ti’ye alarak futbolcuya “Maaşımı öde” diye seslendi.
Icardi ise bu espriye karşılıksız kalmadı ve sosyal medyada kese kâğıdından para çıkarır gibi bir hareket yaparak Suarez’in şakasına dahil oldu.
Çiftin bu eğlenceli atışması sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, son olarak Icardi’nin yaptığı paylaşım ve profil güncellemesi aşkının gerçek olduğunu kanıtlama çabası olarak görüldü. Siz ne düşünüyorsunuz?
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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