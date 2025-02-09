İhanet İddialarıyla Gündeme Gelen Cem Belevi 'Pişman Değilim' Diyerek Çapkınlıkla Anılmasına Veryansın Etti

Cem Belevi, kendisi gibi şarkıcı eski sevgilisi İrem Derici ile olan birlikteliğiyle 2022 yılının magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Skandallarla dolu ilişki, ihanet iddialarıyla noktalanmıştı. İhanet iddialarını reddetse de çapkınlığıyla nam salan Cem Belevi ''ben aşk adamıyım'' açıklamalarında bulunmuştu.

Belevi, çapkın olarak anıldığı için küçük bir sitemde bulundu. Verdiği bir röportajda yaşadığı her şeyi deneyim olarak gördüğünün altını çizdi.