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İhanet İddialarıyla Gündeme Gelen Cem Belevi 'Pişman Değilim' Diyerek Çapkınlıkla Anılmasına Veryansın Etti

İhanet İddialarıyla Gündeme Gelen Cem Belevi 'Pişman Değilim' Diyerek Çapkınlıkla Anılmasına Veryansın Etti

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
09.02.2025 - 18:54

Cem Belevi, kendisi gibi şarkıcı eski sevgilisi İrem Derici ile olan birlikteliğiyle 2022 yılının magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Skandallarla dolu ilişki, ihanet iddialarıyla noktalanmıştı. İhanet iddialarını reddetse de çapkınlığıyla nam salan Cem Belevi ''ben aşk adamıyım'' açıklamalarında bulunmuştu.

Belevi, çapkın olarak anıldığı için küçük bir sitemde bulundu. Verdiği bir röportajda yaşadığı her şeyi deneyim olarak gördüğünün altını çizdi.

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Ünlü şarkıcı Cem Belevi, şarkılarının yanı sıra özel hayatı ve aşk ilişkileriyle de gündeme gelen bir isim.

Ünlü şarkıcı Cem Belevi, şarkılarının yanı sıra özel hayatı ve aşk ilişkileriyle de gündeme gelen bir isim.

Cem Belevi geçtiğimiz günlerde yeni single'ı ''Değmezsin''i yayınladı.

Hatta öyle ki 2022 senesi Belevi'nin skandallarla dolu ilişkisiyle magazin gündeminden düşmediği bir seneydi. Hatırlarsanız Cem Belevi ve İrem Derici o yıllarda dolu dizgin bir aşka yelken açmış birbirlerinin gözlerinin içine bakarak şarkılar bile söylemişlerdi.

Hatta öyle ki 2022 senesi Belevi'nin skandallarla dolu ilişkisiyle magazin gündeminden düşmediği bir seneydi. Hatırlarsanız Cem Belevi ve İrem Derici o yıllarda dolu dizgin bir aşka yelken açmış birbirlerinin gözlerinin içine bakarak şarkılar bile söylemişlerdi.

Birbirlerine epey yakıştırılan çiftin aşkı ihanet iddialarıyla sarsılmış biter gibi olsa da bitmemişti. İlişkiye ikinci şansı verseler de dikiş bir türlü tutmamış ve en son yeniden ayrılık kapıyı çalmıştı.

Birbirlerine epey yakıştırılan çiftin aşkı ihanet iddialarıyla sarsılmış biter gibi olsa da bitmemişti. İlişkiye ikinci şansı verseler de dikiş bir türlü tutmamış ve en son yeniden ayrılık kapıyı çalmıştı.

İlişkileri her dönem çok konuşulan ve çapkınlığıyla nam salan Cem Belevi'nin İrem Derici'yi Bircan Bali ile aldattığı iddia edilmişti.

İlişkileri her dönem çok konuşulan ve çapkınlığıyla nam salan Cem Belevi'nin İrem Derici'yi Bircan Bali ile aldattığı iddia edilmişti.

Derici ve Bali bir televizyon programında yüzleşme yaşamıştı. Bali, Derici'ye, Cem Belevi hakkında konuşurken, ''İrem'de kanacak tip var, onu uyandırmak gerekiyor bazen!'' diyerek ince bir göndermede bulunmuştu.

Derici ve Bali bir televizyon programında yüzleşme yaşamıştı. Bali, Derici'ye, Cem Belevi hakkında konuşurken, ''İrem'de kanacak tip var, onu uyandırmak gerekiyor bazen!'' diyerek ince bir göndermede bulunmuştu.

Cem Belevi'nin hediye bir kolyeyi önce Bircan Bali'ye sonrasında aynı kolyeyi İrem Derici'ye verdiği iddia edilmişti. Arto Dalga'nın eski defterleri açmasının üzerine konuklardan biri ''Şunlarda (İrem Derici ve Bircan Bali) hiç kanacak göz var mı, baksana!'' demiş bunun üzerine Bali, Derici'ye yukarıdaki imada bulunmuştu.

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İlişkilerine ikinci kez şans vermelerinin ardından ikinci kez aldatıldığını öne süren İrem Derici, Cem Belevi'nin kendisini manken Nergis Nesrullayeva ile aldattığını iddia etmişti.

İlişkilerine ikinci kez şans vermelerinin ardından ikinci kez aldatıldığını öne süren İrem Derici, Cem Belevi'nin kendisini manken Nergis Nesrullayeva ile aldattığını iddia etmişti.

En son 2024'ün haziran ve ekim aylarında iki ayrı güzelle görüntülenen Cem Belevi, verdiği bir röportajda adının ''çapkın''a çıkmasından dem vurdu.

En son 2024'ün haziran ve ekim aylarında iki ayrı güzelle görüntülenen Cem Belevi, verdiği bir röportajda adının ''çapkın''a çıkmasından dem vurdu.

Belevi hislerini, "‘Olağanüstü bir kariyer mi, yuva mı?’ deseler yuvayı tercih ederim. Evcimen bir tipim ama adım çapkına çıktı. Yaşadığım hiçbir şeyden pişmanlığım yok. Bazı süreçlerden geçtim ama hepsi bana deneyim olarak geri döndü. Aile hayatı kurmayı çok isterim." diyerek ifade etti.

Belevi hislerini, "‘Olağanüstü bir kariyer mi, yuva mı?’ deseler yuvayı tercih ederim. Evcimen bir tipim ama adım çapkına çıktı. Yaşadığım hiçbir şeyden pişmanlığım yok. Bazı süreçlerden geçtim ama hepsi bana deneyim olarak geri döndü. Aile hayatı kurmayı çok isterim." diyerek ifade etti.

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
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