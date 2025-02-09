İkonik Kısa Saçlı Halinden Eser Yok Şimdi! Göksel Yeni İmajını Sosyal Medyada Paylaştı

Türk pop müziğinin başarılı sanatçılarından biri olan Göksel, sosyal medya hesabı üzerinden yeni imajını paylaştı. Kısa siyah saçlı hallerine aşina olduğumuz Göksel, yeni şarkısının klibi için uzun saçlarıyla objektifin karşısına geçti. Uzun saçlı haliyle bir kareyi sosyal medyasında paylaşan ünlü şarkıcının gönderisi beğeni yağmuruna tutuldu.