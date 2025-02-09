İkonik Kısa Saçlı Halinden Eser Yok Şimdi! Göksel Yeni İmajını Sosyal Medyada Paylaştı
İkonik Kısa Saçlı Halinden Eser Yok Şimdi! Göksel Yeni İmajını Sosyal Medyada Paylaştı
Türk pop müziğinin başarılı sanatçılarından biri olan Göksel, sosyal medya hesabı üzerinden yeni imajını paylaştı. Kısa siyah saçlı hallerine aşina olduğumuz Göksel, yeni şarkısının klibi için uzun saçlarıyla objektifin karşısına geçti. Uzun saçlı haliyle bir kareyi sosyal medyasında paylaşan ünlü şarkıcının gönderisi beğeni yağmuruna tutuldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Güzel sesiyle dinleyenlerinin kalbinde taht kuran Göksel, 'Acıyor' ve 'Günün Birinde' gibi şarkılarıyla tanınıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kendisi en son gençlik hali ve yaptırdığı estetik operasyonların ardından geçirdiği değişimle gündeme gelmişti hatırlarsanız.
Bunların yanı sıra yıllara meydan okuyan fit vücudu ve sosyal medya paylaşımlarıyla da gündeme gelen ünlü şarkıcının uzun yıllardır değiştirmediği ikonik siyah kısa saçlı hallerine illaki aşinasınızdır.
Alışılmışı bozmaya karar veren Göksel, imajını değiştirdi. Yeni şarkısı 'Pardon!'un haberini, yeni uzun saçlı haliyle objektifin karşısına geçtiği bir pozla işte böyle verdi. 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın