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İkonik Kısa Saçlı Halinden Eser Yok Şimdi! Göksel Yeni İmajını Sosyal Medyada Paylaştı

İkonik Kısa Saçlı Halinden Eser Yok Şimdi! Göksel Yeni İmajını Sosyal Medyada Paylaştı

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
09.02.2025 - 20:55

Türk pop müziğinin başarılı sanatçılarından biri olan Göksel, sosyal medya hesabı üzerinden yeni imajını paylaştı. Kısa siyah saçlı hallerine aşina olduğumuz Göksel, yeni şarkısının klibi için uzun saçlarıyla objektifin karşısına geçti. Uzun saçlı haliyle bir kareyi sosyal medyasında paylaşan ünlü şarkıcının gönderisi beğeni yağmuruna tutuldu.

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Güzel sesiyle dinleyenlerinin kalbinde taht kuran Göksel, 'Acıyor' ve 'Günün Birinde' gibi şarkılarıyla tanınıyor.

Güzel sesiyle dinleyenlerinin kalbinde taht kuran Göksel, 'Acıyor' ve 'Günün Birinde' gibi şarkılarıyla tanınıyor.

Kendisi en son gençlik hali ve yaptırdığı estetik operasyonların ardından geçirdiği değişimle gündeme gelmişti hatırlarsanız.

Kendisi en son gençlik hali ve yaptırdığı estetik operasyonların ardından geçirdiği değişimle gündeme gelmişti hatırlarsanız.

Bunların yanı sıra yıllara meydan okuyan fit vücudu ve sosyal medya paylaşımlarıyla da gündeme gelen ünlü şarkıcının uzun yıllardır değiştirmediği ikonik siyah kısa saçlı hallerine illaki aşinasınızdır.

Bunların yanı sıra yıllara meydan okuyan fit vücudu ve sosyal medya paylaşımlarıyla da gündeme gelen ünlü şarkıcının uzun yıllardır değiştirmediği ikonik siyah kısa saçlı hallerine illaki aşinasınızdır.

Alışılmışı bozmaya karar veren Göksel, imajını değiştirdi. Yeni şarkısı 'Pardon!'un haberini, yeni uzun saçlı haliyle objektifin karşısına geçtiği bir pozla işte böyle verdi. 👇

Alışılmışı bozmaya karar veren Göksel, imajını değiştirdi. Yeni şarkısı 'Pardon!'un haberini, yeni uzun saçlı haliyle objektifin karşısına geçtiği bir pozla işte böyle verdi. 👇

Paylaşıma ise bu notu düştü:

PARDON!

Yeni albümümden ilk şarkımı 14 Şubat’ta sizlerle paylaşıyorum.

💓

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
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