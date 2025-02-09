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Bir Çeyrek Altınları Eksikmiş! Nilüfer, Ajda Pekkan ve Sezen Aksu ile Nasıl Kısır Günü Yaptıklarını Anlattı

Bir Çeyrek Altınları Eksikmiş! Nilüfer, Ajda Pekkan ve Sezen Aksu ile Nasıl Kısır Günü Yaptıklarını Anlattı

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
09.02.2025 - 20:13

70'li yıllardan bu yana Türk pop müziğinin en kıymetli isimlerinden biri haline gelen Nilüfer'i illaki tanıyorsunuzdur. Kendisi uzun yıllar boyunca yazdığı aşk dolu şarkı sözleriyle de biliniyor. Son dönemlerde şarkı sözü yazmayı tercih etmeyen Nilüfer, ''Aşk yok, üretkenlik yok.'' diyerek yapılan yorumlara son noktayı koymuştu.

Saba Tümer'in Youtube programına konuk olan Nilüfer, Ajda Pekkan ve Sezen Aksu ile buluştuğunu ve bayağı bayağı ''kısır günü'' yapar gibi oturduklarını açıkladı.

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''Böyle Ayrılık Olmaz'' ve ''Son Arzum'' şarkılarıyla bilinen Nilüfer, 1970'lerden bu yana Türk pop müziğinin en kıymetli seslerinden biri.

''Böyle Ayrılık Olmaz'' ve ''Son Arzum'' şarkılarıyla bilinen Nilüfer, 1970'lerden bu yana Türk pop müziğinin en kıymetli seslerinden biri.

Saba Tümer'in Youtube programına katılan Nilüfer, ''Sezen ve Ajda'yı toparlayabildim.'' diyerek yaşadıkları bir günü anlattı.

Saba Tümer'in Youtube programına katılan Nilüfer, ''Sezen ve Ajda'yı toparlayabildim.'' diyerek yaşadıkları bir günü anlattı.

''Hani hanımlar çaylı kısırlı gün yapıyorlar ya, bayağı kısırlı, zeytinyağlı dolmalı bir çay saati yaptık. Sonra da bir daha üçümüz bir araya gelemedik.'' diyen Nilüfer, meslektaşlarıyla en son bir ''kısır günü''nde görüştüğünü itiraf etti.

''Hani hanımlar çaylı kısırlı gün yapıyorlar ya, bayağı kısırlı, zeytinyağlı dolmalı bir çay saati yaptık. Sonra da bir daha üçümüz bir araya gelemedik.'' diyen Nilüfer, meslektaşlarıyla en son bir ''kısır günü''nde görüştüğünü itiraf etti.

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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