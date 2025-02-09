Skandalları Dur Durak Bilmiyor: Kanye West, X'te Yetişkin İçeriklerine Olan İlgisini Açıkladı!

'Heartless' ve 'CARNIVAL' ve daha pek çok şarkısıyla geniş kitlelerce sevilen Kanye West, son günlerde yaptıklarıyla ve söylemleriyle tepkileri üzerine çekmeyi başardı. En son eşi Bianca Censori'nin Grammy'deki çıplak kostümü ve ardından yaptığı 'hakimiyet' açıklamalarıyla gündeme gelmişti.

X'te hız kesmeden paylaşımlar yapmaya devam eden West, eleştirilerin odağı oldu. Yetişkin içerikler hakkında yazdıkları kısa sürede büyük tepki çekti.