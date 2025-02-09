Skandalları Dur Durak Bilmiyor: Kanye West, X'te Yetişkin İçeriklerine Olan İlgisini Açıkladı!
Skandalları Dur Durak Bilmiyor: Kanye West, X'te Yetişkin İçeriklerine Olan İlgisini Açıkladı!
'Heartless' ve 'CARNIVAL' ve daha pek çok şarkısıyla geniş kitlelerce sevilen Kanye West, son günlerde yaptıklarıyla ve söylemleriyle tepkileri üzerine çekmeyi başardı. En son eşi Bianca Censori'nin Grammy'deki çıplak kostümü ve ardından yaptığı 'hakimiyet' açıklamalarıyla gündeme gelmişti.
X'te hız kesmeden paylaşımlar yapmaya devam eden West, eleştirilerin odağı oldu. Yetişkin içerikler hakkında yazdıkları kısa sürede büyük tepki çekti.
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Kanye West ve eşi Bianca Censori, Grammy Ödül Töreni'ndeki 'çıplak' kostüm tercihiyle büyük bir tartışma yaratarak dikkatleri üzerlerine çekmeyi başarmışlardı.
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''Dünyaya karımın güzelliğini gösterdim!'' diyen Kanye West, son olarak "Karım üzerinde hakimiyetim var. Bu feminist bir saçmalık değil. O bir milyarderle birlikte, neden sızın gibi aptal, züğürtleri dinlesin ki?" açıklamasıyla bu kadarı da pes dedirtmişti.
Tüm bunların ardından X'teki söylemleriyle ön plana çıkmaya başlayan rapçi, Hitler'i sevdiğini söyleyerek Yahudilik üzerinden nefret söylemi denebilecek derece tweet'ler paylaşmaya başlayınca West'in birçok paylaşımı ''kural ihlali'' gerekçesiyle platform tarafından gizlendi.
Ünlü rapçi, skandallarına bir yenisini daha ekledi. Son günlerde X hesabını bir hayli aktif kullanan West, cinsel içerikli filmler hakkındaki açıklamasıyla ağızları açık bıraktı.
Kanye West'in tweet'i ise bu şekilde👇
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