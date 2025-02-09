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Skandalları Dur Durak Bilmiyor: Kanye West, X'te Yetişkin İçeriklerine Olan İlgisini Açıkladı!

Skandalları Dur Durak Bilmiyor: Kanye West, X'te Yetişkin İçeriklerine Olan İlgisini Açıkladı!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
09.02.2025 - 22:20

'Heartless' ve 'CARNIVAL' ve daha pek çok şarkısıyla geniş kitlelerce sevilen Kanye West, son günlerde yaptıklarıyla ve söylemleriyle tepkileri üzerine çekmeyi başardı. En son eşi Bianca Censori'nin Grammy'deki çıplak kostümü ve ardından yaptığı 'hakimiyet' açıklamalarıyla gündeme gelmişti. 

X'te hız kesmeden paylaşımlar yapmaya devam eden West, eleştirilerin odağı oldu. Yetişkin içerikler hakkında yazdıkları kısa sürede büyük tepki çekti.

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Kanye West ve eşi Bianca Censori, Grammy Ödül Töreni'ndeki 'çıplak' kostüm tercihiyle büyük bir tartışma yaratarak dikkatleri üzerlerine çekmeyi başarmışlardı.

Kanye West ve eşi Bianca Censori, Grammy Ödül Töreni'ndeki 'çıplak' kostüm tercihiyle büyük bir tartışma yaratarak dikkatleri üzerlerine çekmeyi başarmışlardı.

Bianca'nın sokak stilinde tercih ettiği transparan detaylar ve iddialı görünümleri de uzun süredir konuşulan tartışmalı konulardan biriydi.

''Dünyaya karımın güzelliğini gösterdim!'' diyen Kanye West, son olarak "Karım üzerinde hakimiyetim var. Bu feminist bir saçmalık değil. O bir milyarderle birlikte, neden sızın gibi aptal, züğürtleri dinlesin ki?" açıklamasıyla bu kadarı da pes dedirtmişti.

''Dünyaya karımın güzelliğini gösterdim!'' diyen Kanye West, son olarak "Karım üzerinde hakimiyetim var. Bu feminist bir saçmalık değil. O bir milyarderle birlikte, neden sızın gibi aptal, züğürtleri dinlesin ki?" açıklamasıyla bu kadarı da pes dedirtmişti.

West'in ''hakimiyet'' açıklamasına bu yazımızda değinmiştik👇

Tüm bunların ardından X'teki söylemleriyle ön plana çıkmaya başlayan rapçi, Hitler'i sevdiğini söyleyerek Yahudilik üzerinden nefret söylemi denebilecek derece tweet'ler paylaşmaya başlayınca West'in birçok paylaşımı ''kural ihlali'' gerekçesiyle platform tarafından gizlendi.

Tüm bunların ardından X'teki söylemleriyle ön plana çıkmaya başlayan rapçi, Hitler'i sevdiğini söyleyerek Yahudilik üzerinden nefret söylemi denebilecek derece tweet'ler paylaşmaya başlayınca West'in birçok paylaşımı ''kural ihlali'' gerekçesiyle platform tarafından gizlendi.

Haberin detaylarına bu yazımızda değinmiştik👇

Ünlü rapçi, skandallarına bir yenisini daha ekledi. Son günlerde X hesabını bir hayli aktif kullanan West, cinsel içerikli filmler hakkındaki açıklamasıyla ağızları açık bıraktı.

Ünlü rapçi, skandallarına bir yenisini daha ekledi. Son günlerde X hesabını bir hayli aktif kullanan West, cinsel içerikli filmler hakkındaki açıklamasıyla ağızları açık bıraktı.

Kanye West'in tweet'i ise bu şekilde👇

Kanye West'in tweet'i ise bu şekilde👇
twitter.com

''Yetişkin filmleri için Yahudilere teşekkür ederim. Sarkastik olmaya çalışmıyorum. Cinsel içerikli filmleri seviyorum. Çok fazla.''

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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