''Hesabı Erkek Öder'' Diyen Blok3, Yöneltilen Eleştirilere Kendi Şarkısıyla Yanıt Verdi!

Son yılların en çok dinlenen rapçilerinden biri olan Hakan Aydın, bilinen ismiyle Blok3'ü mutlaka tanıyorsunuzdur. Ünlü rapçi, kendine has, içten konuşma tarzı ve katıldığı programlarda yaptığı açıklamalarla da gündeme gelen bir isim biliyorsunuz.

Hakan Aydın, Danla Bilic'in yeni podcast serisinin ilk konuğu oldu. İkili bir araya geldikleri bölümde, ''Buluşmada hesabı kim ödemeli?'' sorusunu ''Kesinlikle erkek öder'' şeklinde ele almıştı. Bu diyalog, sosyal medyada kendine destekçiler bulsa da eleştirenleri de beraberinde getirdi. Blok3, yöneltilen eleştirileri kendi sosyal medyasından yaptığı paylaşımlarla yanıt verdi.