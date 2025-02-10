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''Hesabı Erkek Öder'' Diyen Blok3, Yöneltilen Eleştirilere Kendi Şarkısıyla Yanıt Verdi!

''Hesabı Erkek Öder'' Diyen Blok3, Yöneltilen Eleştirilere Kendi Şarkısıyla Yanıt Verdi!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
10.02.2025 - 17:58

Son yılların en çok dinlenen rapçilerinden biri olan Hakan Aydın, bilinen ismiyle Blok3'ü mutlaka tanıyorsunuzdur. Ünlü rapçi, kendine has, içten konuşma tarzı ve katıldığı programlarda yaptığı açıklamalarla da gündeme gelen bir isim biliyorsunuz. 

Hakan Aydın, Danla Bilic'in yeni podcast serisinin ilk konuğu oldu. İkili bir araya geldikleri bölümde, ''Buluşmada hesabı kim ödemeli?'' sorusunu ''Kesinlikle erkek öder'' şeklinde ele almıştı. Bu diyalog, sosyal medyada kendine destekçiler bulsa da eleştirenleri de beraberinde getirdi. Blok3, yöneltilen eleştirileri kendi sosyal medyasından yaptığı paylaşımlarla yanıt verdi.

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''Vur'' şarkısıyla oldukça başarılı bir çıkış yakalayan Blok3, her yeni rap parçasıyla günden güne büyümeye devam eden genç rapçilerimizden biri biliyorsunuz.

''Vur'' şarkısıyla oldukça başarılı bir çıkış yakalayan Blok3, her yeni rap parçasıyla günden güne büyümeye devam eden genç rapçilerimizden biri biliyorsunuz.

Ünlü rapçi, Danla Bilic'in yeni podcast programının açılış konuğu oldu. Geçtiğimiz cuma yayınlanan bölümde yemeğe çıkıldığında ''hesabı erkek ödemeli'' diyerek düşüncesini dile getirmişti.

Ünlü rapçi, Danla Bilic'in yeni podcast programının açılış konuğu oldu. Geçtiğimiz cuma yayınlanan bölümde yemeğe çıkıldığında ''hesabı erkek ödemeli'' diyerek düşüncesini dile getirmişti.

"Böyle bir şeyin ihtimali olabilir mi? Sen onu yemeğe çıkartıyorsun, sen ödemiyorsun? Kimse yanlış anlamasın ama sana saygı göstermez yani" diyen Blok3'ü destekleyenler kadar bu konuda eleştirenler de oldu.

"Böyle bir şeyin ihtimali olabilir mi? Sen onu yemeğe çıkartıyorsun, sen ödemiyorsun? Kimse yanlış anlamasın ama sana saygı göstermez yani" diyen Blok3'ü destekleyenler kadar bu konuda eleştirenler de oldu.

Özellikle sosyal medyada bu tartışma git gide büyümüş ve herkes kendi tarafını belli etme ihtiyacı duymuş ve fikirlerini X platformunda paylaşmıştı.

Özellikle sosyal medyada bu tartışma git gide büyümüş ve herkes kendi tarafını belli etme ihtiyacı duymuş ve fikirlerini X platformunda paylaşmıştı.

Bu yazımızda detaylara değinmiştik👇

Blok3, kendisine yöneltilen “Sen önceden garsondun”, “Sonradan görme” şeklindeki tepkilere Instagram'dan paylaştığı bir hikayeyle karşılık verdi.

Blok3, kendisine yöneltilen “Sen önceden garsondun”, “Sonradan görme” şeklindeki tepkilere Instagram'dan paylaştığı bir hikayeyle karşılık verdi.
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''Ben o zamanlarda da param nereye yeterse oraya götürürdüm!'' diyen rapçi, ikinci paylaşımında da ''Hangi huyuma uyuz olursun en çok? Söyle de yapmaya devam edeyim!'' sözlerinin geçtiği ''Uyuz'' şarkısını paylaştı.👇

''Ben o zamanlarda da param nereye yeterse oraya götürürdüm!'' diyen rapçi, ikinci paylaşımında da ''Hangi huyuma uyuz olursun en çok? Söyle de yapmaya devam edeyim!'' sözlerinin geçtiği ''Uyuz'' şarkısını paylaştı.👇

Blok3'ün tepkilere yanıtı için👇

''Uyuz''lu paylaşımı için👇

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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