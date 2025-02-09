Ödemli Günlerinde Sıvı Diyetinin Gücüne Sığınan Mine Tugay'ın Güzellik Sırları Paylaşıldı
Ödemli Günlerinde Sıvı Diyetinin Gücüne Sığınan Mine Tugay'ın Güzellik Sırları Paylaşıldı
Son günlerde yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündemde olan oyuncu Mine Tugay, yaptığı sosyal medya paylaşımları ve rol aldığı dizilerle her daim konuşulmayı başaran bir isim biliyorsunuz. Hal böyle olunca her yaptığı merak konusu olan Tugay'ın güzellik sırları da epey merak ediliyordu. Mine Tugay'ın güzellik sırları paylaşıldı.
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Oyuncu Mine Tugay'ı pek çoğunuz Medcezir dizisinin 'Ender Serez'i olarak tanıyorsunuzdur. Kendisi şimdilerde 'Can Borcu' isimli dizide Emel Karahan'a hayat vermekte.
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Rol aldığı dizilerdeki sevilen performansını bir yana alırsak, kendisi güzelliğiyle de çok konuşulan bir isim. Öyle ki sosyal medyada paylaştığı kareler epey kısa sürelerde beğeni üzerine beğeni alıyor.
Tugay'ın duru güzelliğini neye borçlu olduğu belirli oldu. Ünlü oyuncunun listesinde başı sabahları aç karnına limonlu su içmek çekiyor.
Listenin devamında ise kahvaltıda tuzsuz kraker, peynir, salatalık ve ceviz tüketmek, metabolizmasını hızlandırmak için hazırladığı limon, pul biber ve çörek otlu yoğurt kürü, haftada 2 adet aletli pilates, cilt bakımında bal, zerdeçal ve limon maskesi ve ödem için yapılan 3-5 günlük sıvı gıda diyeti yer alıyor.
Mine Tugay'ın ''güzellik sırları'' kimi sosyal medya kullanıcısına inandırıcı gelirken, kimilerinde ''bu kadarla sınırlı değildir'' soru işaretini bıraktı.
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