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Dört Sene Önce Sağlık Sorunlarıyla Gündeme Gelen Şarkıcı Hakan Taşıyan Botoks Yaptırmasıyla Gündeme Geldi

Dört Sene Önce Sağlık Sorunlarıyla Gündeme Gelen Şarkıcı Hakan Taşıyan Botoks Yaptırmasıyla Gündeme Geldi

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
09.02.2025 - 23:15

Türkiye'de Müslüm Gürses'in vefatının ardından onun mirasının taşıyıcısı olarak görülen, arabesk müziğin efkarlı sesi Hakan Taşıyan'ın adını son yıllarda pek duymamıştık. Taşıyan, en son dört sene önce karaciğer ve böbrek nakli olmasıyla gündeme gelmişti.

Taşıyan, geçtiğimiz günlerde botoks yaptırdı. Ünlü isimin botoks sonrasında çekilen videosu paylaşıldı. Hakan Taşıyan'ın yeni hali gündem oldu.

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Sazıyla çıktığı yola düğünlerde söylediği şarkılarla devam eden Hakan Taşıyan, 'Gözün Sevem' ve 'Güz Gülleri' gibi arabesk şarkılarıyla tanınan bir isim.

Sazıyla çıktığı yola düğünlerde söylediği şarkılarla devam eden Hakan Taşıyan, 'Gözün Sevem' ve 'Güz Gülleri' gibi arabesk şarkılarıyla tanınan bir isim.

Oldukça zorlu bir hayat yaşayan taşıyan dört sene önce yaşadığı sağlık problemleriyle gündeme gelmişti. Karaciğer sirozu ve böbrek yetmezliği bulunan Taşıyan, uygun organların bulunmasının ardından 2020 yılında organ nakli olmuştu.

Oldukça zorlu bir hayat yaşayan taşıyan dört sene önce yaşadığı sağlık problemleriyle gündeme gelmişti. Karaciğer sirozu ve böbrek yetmezliği bulunan Taşıyan, uygun organların bulunmasının ardından 2020 yılında organ nakli olmuştu.

Uzun yıllardır gözlerden uzak kalmayı tercih eden şarkıcı, botoks yaptırmasının ardından yayınlanan ''öncesi ve sonrası'' görüntüleriyle gündeme geldi.👇

Uzun yıllardır gözlerden uzak kalmayı tercih eden şarkıcı, botoks yaptırmasının ardından yayınlanan ''öncesi ve sonrası'' görüntüleriyle gündeme geldi.👇

İşte Hakan Taşıyan'ın botoks öncesi ve sonrası👇

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
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