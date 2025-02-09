Dört Sene Önce Sağlık Sorunlarıyla Gündeme Gelen Şarkıcı Hakan Taşıyan Botoks Yaptırmasıyla Gündeme Geldi

Türkiye'de Müslüm Gürses'in vefatının ardından onun mirasının taşıyıcısı olarak görülen, arabesk müziğin efkarlı sesi Hakan Taşıyan'ın adını son yıllarda pek duymamıştık. Taşıyan, en son dört sene önce karaciğer ve böbrek nakli olmasıyla gündeme gelmişti.

Taşıyan, geçtiğimiz günlerde botoks yaptırdı. Ünlü isimin botoks sonrasında çekilen videosu paylaşıldı. Hakan Taşıyan'ın yeni hali gündem oldu.