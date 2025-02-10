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Bir İçerik Üreticisi İflas Eden Eşini Mutlu Etmek İçin Evde Çalışma Odası Sürprizi Hazırladı!

Bir İçerik Üreticisi İflas Eden Eşini Mutlu Etmek İçin Evde Çalışma Odası Sürprizi Hazırladı!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
10.02.2025 - 19:53

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Doğru kişiyle karşılaştığınızda evlilik, hayatı paylaşmak adına atılan en kıymetli adımlardan biri haline gelir. Artık renkler daha canlı görünür, hayat daha yaşamaya değer bir yer haline gelir. Öyle ki, çoğu evlilik zor günleri de birlikte atlatabilme fırsatı sunarak; bireye yalnız olmadığını hissettirir. 

Bir sosyal medya kullanıcısı eşinin iflasının ardından üzüntüsünü bir nebze olsun unutabilsin diye ona bir sürpriz hazırladı. Hazırlık anını ve eşinin tepkisini paylaşan kadının o videosu sosyal medyada beğeni topladı.

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Eşini üzgün görmek istemediğini dile getiren @urladakievim isimli kullanıcı, ellerini kollarını sıvayarak iflas eden eşini mutlu etmek adına ona evde bir çalışma odası tasarladı.

Eşini üzgün görmek istemediğini dile getiren @urladakievim isimli kullanıcı, ellerini kollarını sıvayarak iflas eden eşini mutlu etmek adına ona evde bir çalışma odası tasarladı.

Çalışma sandalyesinden ışıklandırmasına kadar odayı dekore eden kadın, eşinin odayı görünce verdiği mutluluk dolu tepkiyle videoyu sonlandırdı.

Çalışma sandalyesinden ışıklandırmasına kadar odayı dekore eden kadın, eşinin odayı görünce verdiği mutluluk dolu tepkiyle videoyu sonlandırdı.

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
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