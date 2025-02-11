Ceren Morova Adlı İçerik Üreticisinden Oscarlık Performans: Güzellik Salonu İşletmecilerinin Storyleri

Ceren Morova adlı içerik üreticisi sosyal medyada paylaşımlar yapmaya başladığı günden bu yana severek takip ediliyor. Kendisi gözlem gücü ve aktarma yeteneğiyle hepimizi etkisi altına almayı başarıyor. Son paylaşımında da güzellik salonu işletmecilerini ele aldı. Gelin birlikte bakalım.
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Sizler de sosyal medya hesaplarınızdan güzellik salonlarını takip ediyorsanız bir günde onlarca story attıklarımı bilirsiniz.
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Ceren Morova da bu storylerin birebir aynılarını taklit ederek hepimizi güldürdü.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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