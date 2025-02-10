İnternete Ödenen Parayı Kuruşu Kuşuna Hak Eden Paylaşım: Kostümlü Buluşmada Herkes Bir Dizi Karakteri Oldu!

Türk televizyon tarihi, pek çok ikonik dizi karakterine ev sahipliği yapıyor biliyorsunuz. Öyle ki her biri nevi şahsına münhasır halleriyle de hem hafızalarımızda hem de kalplerimizde yer edinmeyi başarıyor.
Birkaç arkadaş bir araya gelerek seçtikleri bir dizi karakterinin kılığına girdi. Tarkan'ın ''Dudu Dudu'' şarkısında dans ederlerken her birinin seçtiği karakterle inanılmaz uyumlu gözükmesi sosyal medyada epey beğenildi.
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Bir arkadaş grubu, Türk televizyonunun unutulmayan isimlerinin kılığına girdikleri anları paylaştı.
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Cennet Mahallesi dizisinin 'Pembe'sinden tutun da Kızıl Goncalar'ın 'Cüneyt Efendi'sine kadar rengarenk bir yelpaze oluşturan grup Tarkan'ın ''Dudu Dudu'' şarkısı eşliğinde hünerlerini sergiledi.
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