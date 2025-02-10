onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
İnternete Ödenen Parayı Kuruşu Kuşuna Hak Eden Paylaşım: Kostümlü Buluşmada Herkes Bir Dizi Karakteri Oldu!

İnternete Ödenen Parayı Kuruşu Kuşuna Hak Eden Paylaşım: Kostümlü Buluşmada Herkes Bir Dizi Karakteri Oldu!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
11.02.2025 - 00:38

İçerik Devam Ediyor

Türk televizyon tarihi, pek çok ikonik dizi karakterine ev sahipliği yapıyor biliyorsunuz. Öyle ki her biri nevi şahsına münhasır halleriyle de hem hafızalarımızda hem de kalplerimizde yer edinmeyi başarıyor. 

Birkaç arkadaş bir araya gelerek seçtikleri bir dizi karakterinin kılığına girdi. Tarkan'ın ''Dudu Dudu'' şarkısında dans ederlerken her birinin seçtiği karakterle inanılmaz uyumlu gözükmesi sosyal medyada epey beğenildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bir arkadaş grubu, Türk televizyonunun unutulmayan isimlerinin kılığına girdikleri anları paylaştı.

Bir arkadaş grubu, Türk televizyonunun unutulmayan isimlerinin kılığına girdikleri anları paylaştı.

Cennet Mahallesi dizisinin 'Pembe'sinden tutun da Kızıl Goncalar'ın 'Cüneyt Efendi'sine kadar rengarenk bir yelpaze oluşturan grup Tarkan'ın ''Dudu Dudu'' şarkısı eşliğinde hünerlerini sergiledi.

Cennet Mahallesi dizisinin 'Pembe'sinden tutun da Kızıl Goncalar'ın 'Cüneyt Efendi'sine kadar rengarenk bir yelpaze oluşturan grup Tarkan'ın ''Dudu Dudu'' şarkısı eşliğinde hünerlerini sergiledi.

Video için👇

Bu neşeli videoya gelen yorumlar ise bu şekildeydi👇

Bu neşeli videoya gelen yorumlar ise bu şekildeydi👇
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın