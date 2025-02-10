Minik Kalbinden Öperiz! Adıyaman'da Bir Çocuğun Üşüyen Görevli Polise Getirdikleri Görenleri Duygulandırdı

Kış ayları sürerken, zorlu hava koşulları birçok meslek grubunun çalışma hayatını ne yazık ki olumsuz yönde etkiliyor. Adıyaman'da sokakta görevini icra eden bir polisi üşürken gören küçük bir çocuğun gönlü, polis memurunu öyle görmeye el vermedi. Vefalı çocuk, görevli polis memuru üşümesin diye evinden bere ve eldiven getirip memura verdi. O anlar görenleri duygulandırdı.
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Ülkemizde son günlerde yoğun bir şekilde hissedilen soğuk hava dalgası, mesleğini sokakta icra eden birçok insanın da ne yazık ki zor koşullarla mücadele etmesinin gerekliliğini beraberinde getirdi.
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Adıyaman'da görevli polis memurunu üşürken gören bir çocuk ise bir koşu evine gidip polise bere ve eldiven getirdi. Vefalı minik, düşünceli hareketiyle görenleri duygulandırdı.
İşte o anlar👇
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Dünya'yı çocuklar yönetsin, saf mutluluk 💜
23 Nisan’da 5 yıllığına cumhurbaşkanlığı koltuğunu bu çocuğa verin lütfen! Hakediyor çünkü.