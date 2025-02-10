Minik Kalbinden Öperiz! Adıyaman'da Bir Çocuğun Üşüyen Görevli Polise Getirdikleri Görenleri Duygulandırdı

Kış ayları sürerken, zorlu hava koşulları birçok meslek grubunun çalışma hayatını ne yazık ki olumsuz yönde etkiliyor. Adıyaman'da sokakta görevini icra eden bir polisi üşürken gören küçük bir çocuğun gönlü, polis memurunu öyle görmeye el vermedi. Vefalı çocuk, görevli polis memuru üşümesin diye evinden bere ve eldiven getirip memura verdi. O anlar görenleri duygulandırdı.