Ekol TV’den Ferhat Murat, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu’nun Sobaya Yakın Oturmasıyla Tespitte Bulundu
Ekol TV’den Ferhat Murat, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu’nun Sobaya Yakın Oturmasıyla Tespitte Bulundu
Ekol TV’nin Kontrol Noktası adlı programında gazeteci Ferhat Murat, Özgür Özel’in Instagram hesabından Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile yaptığı paylaşımı yorumlamasıyla gündeme geldi. Özgür Özel paylaşıma, “Birlikteyiz, Hep birlikte olacağız, Hep beraber kazanacağız, Türkiye kazanacak…” notunu düşmüştü.
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Fotoğrafı yorumlayan Ferhat Murat ise Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel’in sobaya yakın oturmasına dikkat çekti.
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Mansur Yavaş’ın sobaya uzak oturduğunu belirterek Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu’nun arasındaki ortaklığı vurgulamak istemişti.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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