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Ekol TV’den Ferhat Murat, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu’nun Sobaya Yakın Oturmasıyla Tespitte Bulundu

Ekol TV’den Ferhat Murat, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu’nun Sobaya Yakın Oturmasıyla Tespitte Bulundu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
11.02.2025 - 00:27

Ekol TV’nin Kontrol Noktası adlı programında gazeteci Ferhat Murat, Özgür Özel’in Instagram hesabından Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile yaptığı paylaşımı yorumlamasıyla gündeme geldi. Özgür Özel paylaşıma, “Birlikteyiz, Hep birlikte olacağız, Hep beraber kazanacağız, Türkiye kazanacak…” notunu düşmüştü.

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Fotoğrafı yorumlayan Ferhat Murat ise Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel’in sobaya yakın oturmasına dikkat çekti.

Fotoğrafı yorumlayan Ferhat Murat ise Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel’in sobaya yakın oturmasına dikkat çekti.

Mansur Yavaş’ın sobaya uzak oturduğunu belirterek Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu’nun arasındaki ortaklığı vurgulamak istemişti.

Mansur Yavaş’ın sobaya uzak oturduğunu belirterek Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu’nun arasındaki ortaklığı vurgulamak istemişti.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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morbusmentis

insan böyle zeka görünce hayranlıkla izliyor maşallah ferat

Dertsiken

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