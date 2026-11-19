Mısır'da Kumların Altından Yüzlerce Tabut Çıktı: Mezarlardan Altın Dil, Küpe ve Muska Fışkırdı
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Mısır'ın kuzeyindeki Menufiye vilayetinde yürütülen kazıda, kumların altından yüzlerce taş ve çömlek tabutun yer aldığı dev bir mezarlık gün yüzüne çıkarıldı. Mezarlardan altın dil parçaları, küpe, kolye ucu ve çok sayıda mühür böceği muskası çıkarılırken, ilk incelemeler mezarlığın orta gelir grubundaki insanlara ait olduğunu gösteriyor. Mezarların büyük bölümü yaklaşık 2 bin 300 yıl öncesine, Ptolemaios dönemine uzanıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı, Mısır Turizm ve Antikiteler Bakanlığı
Menufiye'deki Tell Kom Abu Billo'da kum tabakasının altından yüzlerce taş ve çömlek tabut çıktı.
Çamur tuğla kubbeli mezarlar ve kireçtaşı kaplı bir oda, mezarlığın mimari yapısını da ortaya çıkardı.
Üstelik mezarlardan hiyeroglif yazılı onlarca fayans ushabti figürü de çıkarıldı.
Terakota İsis-Afrodit figürleri ve minik sfenksler, mezarlığın dinî dünyasına ışık tutuyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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