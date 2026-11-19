Kazı, antik Terenouthis kentinin sınırları içinde, kadim Mısır'da mumyalamada kullanılan natronun çıkarıldığı Vadi Natrun'un doğu girişinde yürütülüyor. Yüksek Antik Eserler Konseyi Genel Sekreteri Hisham el-Leithy, alanda açık bir mezar avlusunda bu kadar çok mezar ve tabutla ilk kez karşılaşıldığını ifade etti. Mısır Antikiteler Sektörü Başkanı Mohamed Abdel Badie ise mezarlığın erken Ptolemaios dönemine, yani MÖ 3. ve 2. yüzyıllara ait olduğunu, bazı gömülerin ise Geç Dönem'in sonuna uzandığını belirtti.

Tabutların birçoğu hasar görmüş durumda. Uzmanlar bunu, geçmişte alanda yaşanan yağma ve taş ocağı faaliyetlerine bağlıyor. Yine de açılan tabutlarda mumyalama malzemeleri, reçine izleri ve sıva katmanlarının üzerinde sarı, kırmızı, mavi ve altın tonlarını koruyan süslemeler tespit edildi. Turizm ve Antikiteler Bakanı Sherif Fathy, buluntunun antik Mısırlıların gömü adetlerine ışık tutacağını vurguladı.