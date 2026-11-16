Mısır Tarlasını Sürerken Karşısına Avuç Avuç Altın Çıktı
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Hazinede 741 altın dolar ve 1863 tarihli nadir 20 dolarlık sikkeler bulunuyor.
Sikkelerin çoğu toprağın içinde dağınık hâlde bulundu.
Hazinenin İç Savaş'ın kargaşası sırasında toprağa gömüldüğü düşünülüyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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