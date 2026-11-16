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Mısır Tarlasını Sürerken Karşısına Avuç Avuç Altın Çıktı

Mısır Tarlasını Sürerken Karşısına Avuç Avuç Altın Çıktı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
16.11.2026 - 12:34
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ABD'nin Kentucky eyaletinde bir mısır tarlasında 2023'te bulunan 700'den fazla altın sikke, 'Büyük Kentucky Hazinesi' adıyla biliniyor. Sikkelerin değerinin milyonlarca doları bulduğu tahmin ediliyor.

Gelin birlikte bakalım.

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Hazinede 741 altın dolar ve 1863 tarihli nadir 20 dolarlık sikkeler bulunuyor.

Hazinede 741 altın dolar ve 1863 tarihli nadir 20 dolarlık sikkeler bulunuyor.

Koleksiyonda 1850 ile 1862 arasına tarihlenen yüzlerce altın dolarla birlikte az sayıda 10 dolarlık altın ve gümüş sikke de yer alıyor.

En değerlileri, 1863 tarihli on sekiz adet 20 dolarlık Liberty altın sikke. Bu sikkelerin her biri altı haneli fiyatlara alıcı bulabiliyor.

Sikkelerin çoğu toprağın içinde dağınık hâlde bulundu.

Sikkelerin çoğu toprağın içinde dağınık hâlde bulundu.

En az bir sikkenin üzerinde kumaş kalıntısı bulunması, altınların bir bez torba içinde gömülmüş olabileceğini düşündürüyor. 1863 tarihli 20 dolarlık sikkelerden biri, tarlayı ekime hazırlayan tarım makinelerinden hasar almıştı.

Hazineyi bulan kişinin kimliği ve tarlanın yeri açıklanmadı.

Hazinenin İç Savaş'ın kargaşası sırasında toprağa gömüldüğü düşünülüyor.

Hazinenin İç Savaş'ın kargaşası sırasında toprağa gömüldüğü düşünülüyor.

Kentucky, savaş başladığında tarafsızlığını ilan etmişti, ancak eyalette aileler birbirine düştü ve pek çok çatışma yaşandı. Sikkeleri inceleyen NGC, hazinenin bu dönemin bir sonucu olabileceğini ve 150 yılı aşkın süre kayıp kaldığını belirtti.

Tüm sikkeler temizlenip orijinallikleri doğrulandı ve derecelendirildi. Değerinin 2 milyon doları aştığı tahmin ediliyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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