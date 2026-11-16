Mısır Tarlasını Sürerken Karşısına Avuç Avuç Altın Çıktı

Kentucky, savaş başladığında tarafsızlığını ilan etmişti, ancak eyalette aileler birbirine düştü ve pek çok çatışma yaşandı. Sikkeleri inceleyen NGC, hazinenin bu dönemin bir sonucu olabileceğini ve 150 yılı aşkın süre kayıp kaldığını belirtti.

Tüm sikkeler temizlenip orijinallikleri doğrulandı ve derecelendirildi. Değerinin 2 milyon doları aştığı tahmin ediliyor.