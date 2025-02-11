Bahar Dizisinin 'Nevra'sı Hatice Aslan, Her Şeye Yetişebilmesinin Motivasyonunu Şükür Etmekte Buluyormuş!

90'lı yıllardaki ''Ferhunde Hanımlar'' dizisinden bu yana pek çok yapımda yer alan başarılı oyuncu ve tiyatrocu Hatice Aslan'ı mutlaka tanıyorsunuzdur. Şimdilerde ''Bahar'' dizisinde Timur'un annesi olan ''Nevra'' karakterine hayat vermekte.

Hatice Aslan, geçtiğimiz akşam katıldığı bir davette Akif Yaman tarafından görüntülendi. Röportaj sırasında kendisine yoğun iş temposuna yetişmekteki motivasyonu sorulunca, ''şükür ediyorum'' cevabını veren başarılı oyuncu, konuşmasının devamında hayat görüşüne dair önemli detayları da paylaştı.