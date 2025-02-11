Bahar Dizisinin 'Nevra'sı Hatice Aslan, Her Şeye Yetişebilmesinin Motivasyonunu Şükür Etmekte Buluyormuş!
Bahar Dizisinin 'Nevra'sı Hatice Aslan, Her Şeye Yetişebilmesinin Motivasyonunu Şükür Etmekte Buluyormuş!
90'lı yıllardaki ''Ferhunde Hanımlar'' dizisinden bu yana pek çok yapımda yer alan başarılı oyuncu ve tiyatrocu Hatice Aslan'ı mutlaka tanıyorsunuzdur. Şimdilerde ''Bahar'' dizisinde Timur'un annesi olan ''Nevra'' karakterine hayat vermekte.
Hatice Aslan, geçtiğimiz akşam katıldığı bir davette Akif Yaman tarafından görüntülendi. Röportaj sırasında kendisine yoğun iş temposuna yetişmekteki motivasyonu sorulunca, ''şükür ediyorum'' cevabını veren başarılı oyuncu, konuşmasının devamında hayat görüşüne dair önemli detayları da paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
90'lı yıllardan bu yana 'En Son Babalar Duyar' ve 'Lale Devri' gibi pek çok televizyon dizisinde yer alan oyuncu ve tiyatrocu Hatice Aslan'ı illaki tanıyorsunuzdur.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şimdilerde 'Bahar' dizisinde 'Nevra'yı canlandıran başarılı oyuncu aynı zamanda tiyatro oyunlarında ve sinema filmlerinde de rol almaya devam ediyor.
Katıldığı bir davette Akif Yaman'a röportaj veren Hatice Aslan, en büyük motivasyonunun şükretmek olduğunu söyledi.
Aslan: “Her sabah yatağımı düzeltirken ‘İnşallah akşam tekrar eve dönüp yatmak nasip olsun’ diyorum” dedi.
Röportajın tamamını izlemek isteyenler için👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın