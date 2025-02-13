Kızı 2013 Yılında Dağa Çıkan CHP'li Belediye Meclis Üyesi, Eşiyle Beraber Kızını Dağda Ziyaret Etmiş!
Kızı 2013 Yılında Dağa Çıkan CHP'li Belediye Meclis Üyesi, Eşiyle Beraber Kızını Dağda Ziyaret Etmiş!
'Kent uzlaşısı' soruşturması kapsamında gözaltına alınan Sancaktepe Belediyesi Meclis Üyesi Elif Gül'ün kızı Dilan Gül’ün 2013 yılında PKK'nın kırsal alan yapılanmasına katıldığı, Elif Gül’ün ise eşiyle birlikte dağa gidip kızını ziyaret ettiği ortaya çıktı.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, PKK/KCK terör örgütünün Halkların Demokratik Kongresi yapılanmasında faaliyet gösteren, yerel seçimlerden sonra ‘Kent uzlaşısı’ kapsamında bazı belediyelere yerleştirildikleri tespit edilen şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.
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Gül'ün dayısının oğlu İhsak Özçaktu'nun ise PKK terör örgütünün İstanbul, Kayseri ve Ankara'da gerçekleşen terör saldırıları talimatını verdiği ve 2019'da sınır ötesi harekatta etkisiz hale getirildiği öğrenildi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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