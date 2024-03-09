Bir Diksiyon Eğitmeni Paylaştığı Bir Video ile "Kadın mı Bayan mı?" Tartışmasına Son Noktayı Koydu

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C4QI_u...
'Kadın' mı 'Bayan' mı tartışması uzun zamandır gündemimizde bildiğiniz üzere. Bu iki kelime arasındaki tartışma, aslında toplumun değerlerine ve düşüncelerine dair bir tartışmaya dönüşmüş durumda. Bu konu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yeniden gündeme geldi.
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Sosyal medyada güzel Türkçe konuşma konusunda videolar paylaşan Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni ve Diksiyon Eğitmeni Nermin Yılman Ünlü bu konuda bir video paylaştı.
Bu tartışmaya son noktayı koyan Ünlü, videosuyla birçok kişinin kafasındaki soru işaretlerini kaldırdı.
İşte o video;
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