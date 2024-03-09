Bir Diksiyon Eğitmeni Paylaştığı Bir Video ile "Kadın mı Bayan mı?" Tartışmasına Son Noktayı Koydu

'Kadın' mı 'Bayan' mı tartışması uzun zamandır gündemimizde bildiğiniz üzere. Bu iki kelime arasındaki tartışma, aslında toplumun değerlerine ve düşüncelerine dair bir tartışmaya dönüşmüş durumda. Bu konu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yeniden gündeme geldi.