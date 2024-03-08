Azerbaycan'da Gerçekleşen Kadınlar Günü Etkinliğinde Katılımcı Sayısı Sayısı Dikkat Çekti

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde dünyanın pek çok yerinde kadınlar bir araya geldi. Bu özel günde, dünyanın dört bir yanından kadınların seslerini duyurmak, haklarını savunmak ve eşitlik taleplerini yüksek sesle dile getirmek için bir araya geldikleri etkinlikler gerçekleştirildi. Bu etkinlikler, kadınların toplumsal cinsiyet eşitliği ve adalet mücadelesindeki kararlılıklarını bir kez daha gözler önüne serdi.