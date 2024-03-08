Görüş Bildir
Haberler
Video
Azerbaycan'da Gerçekleşen Kadınlar Günü Etkinliğinde Katılımcı Sayısı Sayısı Dikkat Çekti

Azerbaycan'da Gerçekleşen Kadınlar Günü Etkinliğinde Katılımcı Sayısı Sayısı Dikkat Çekti

Penny
Penny - Onedio Üyesi
08.03.2024 - 23:13

İçerik Devam Ediyor

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde dünyanın pek çok yerinde kadınlar bir araya geldi. Bu özel günde, dünyanın dört bir yanından kadınların seslerini duyurmak, haklarını savunmak ve eşitlik taleplerini yüksek sesle dile getirmek için bir araya geldikleri etkinlikler gerçekleştirildi. Bu etkinlikler, kadınların toplumsal cinsiyet eşitliği ve adalet mücadelesindeki kararlılıklarını bir kez daha gözler önüne serdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Kardeş vatan Azerbaycan'da da kadınlar gününde eylem gerçekleştirildi.

Kardeş vatan Azerbaycan'da da kadınlar gününde eylem gerçekleştirildi.

Bir araya gelen kadınlar tarafından dikkat çeken bir konuşma da yapıldı.

Bir araya gelen kadınlar tarafından dikkat çeken bir konuşma da yapıldı.

Eylemde katılımcı sayısı dikkat çekti.

Eylemde katılımcı sayısı dikkat çekti.

İşte o görüntüler;

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın