Eşi Tarafından 32 Yerinden Bıçaklanan Merve Veziroğlu Kadınlar Günü'nde Görülecek Mahkemesi İçin Çağrı Yaptı

Geçtiğimiz yıl yüksek mimar ve influencer Merve Veziroğlu, eşi tarafından 32 yerinden bıçaklanmış, yoğun bakımdaki tedavisinin ardından hayatına yeniden başlamıştı. Ölümden dönen Veziroğlu'nun yaşadıkları tüm ülkeyi derinden üzmüştü.