Eşi Tarafından 32 Yerinden Bıçaklanan Merve Veziroğlu Kadınlar Günü'nde Görülecek Mahkemesi İçin Çağrı Yaptı

Kaynak: https://www.tiktok.com/@mervevezirogl...
Geçtiğimiz yıl yüksek mimar ve influencer Merve Veziroğlu, eşi tarafından 32 yerinden bıçaklanmış, yoğun bakımdaki tedavisinin ardından hayatına yeniden başlamıştı. Ölümden dönen Veziroğlu'nun yaşadıkları tüm ülkeyi derinden üzmüştü.
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Vezioğlu'nun yaşananların ardından açtığı boşanma davası 6 ay sonrasında görülmüş ve dava ikinci duruşmaya ertelenmişti.
Anlaşmalı boşanmak istemeyen ve artık davanın sonuçlanmasını isteyen Merve Veziroğlu, 8 Mart'ta gerçekleşecek davası için destek beklediğini söyledi.
Tesadüfen Dünya Kadınlar Günü'nde gerçekleşecek duruşmada, benzer şeyleri yaşayan tüm kadınlar için emsal karar verilmesi bekleniyor.
İşte o video;
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