Görüş Bildir
Haberler
Video
Eşi Tarafından 32 Yerinden Bıçaklanan Merve Veziroğlu Kadınlar Günü'nde Görülecek Mahkemesi İçin Çağrı Yaptı

Eşi Tarafından 32 Yerinden Bıçaklanan Merve Veziroğlu Kadınlar Günü'nde Görülecek Mahkemesi İçin Çağrı Yaptı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
07.03.2024 - 18:44

İçerik Devam Ediyor

Geçtiğimiz yıl yüksek mimar ve influencer Merve Veziroğlu, eşi tarafından 32 yerinden bıçaklanmış, yoğun bakımdaki tedavisinin ardından hayatına yeniden başlamıştı. Ölümden dönen Veziroğlu'nun yaşadıkları tüm ülkeyi derinden üzmüştü.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@mervevezirogl...
İçeriğin Devamı Aşağıda

Vezioğlu'nun yaşananların ardından açtığı boşanma davası 6 ay sonrasında görülmüş ve dava ikinci duruşmaya ertelenmişti.

Vezioğlu'nun yaşananların ardından açtığı boşanma davası 6 ay sonrasında görülmüş ve dava ikinci duruşmaya ertelenmişti.

Anlaşmalı boşanmak istemeyen ve artık davanın sonuçlanmasını isteyen Merve Veziroğlu, 8 Mart'ta gerçekleşecek davası için destek beklediğini söyledi.

Anlaşmalı boşanmak istemeyen ve artık davanın sonuçlanmasını isteyen Merve Veziroğlu, 8 Mart'ta gerçekleşecek davası için destek beklediğini söyledi.

Tesadüfen Dünya Kadınlar Günü'nde gerçekleşecek duruşmada, benzer şeyleri yaşayan tüm kadınlar için emsal karar verilmesi bekleniyor.

Tesadüfen Dünya Kadınlar Günü'nde gerçekleşecek duruşmada, benzer şeyleri yaşayan tüm kadınlar için emsal karar verilmesi bekleniyor.

İşte o video;

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
1
1
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?