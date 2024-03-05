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Bir Psikolog O Soruyu Cevapladı: Neden Makyaj Yaparken Başlarına Gelenleri Anlattıkları Videolar Çekiyorlar?

Bir Psikolog O Soruyu Cevapladı: Neden Makyaj Yaparken Başlarına Gelenleri Anlattıkları Videolar Çekiyorlar?

Penny
Penny - Onedio Üyesi
05.03.2024 - 15:56

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Son dönemde özellikle TikTok'ta makyaj yaparken başlarına gelen olayları anlattıkları videolara siz de sık sık denk geliyorsunuzdur. Bu videolarda genellikle karşılaştıkları komik, beklenmedik ya da bazen zor durumları anlatıyorlar. Bu tür içerikler, sosyal medya kullanıcıları arasında oldukça popüler hale gelmiş durumda. Fakat bu videolar birçok kişiye oldukça anlamsız geliyor.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@emy.duyar/vid...
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Psikoloğun söylediğine göre insan beyni yarım kalan bilgiyi sevmediği için anlatılan şey dikkatini çekmese bile makyajın tamamlanmış halini merak ettiği için videoyu izlemeye devam ediyormuş.

Psikoloğun söylediğine göre insan beyni yarım kalan bilgiyi sevmediği için anlatılan şey dikkatini çekmese bile makyajın tamamlanmış halini merak ettiği için videoyu izlemeye devam ediyormuş.

Psikoloğun kendisi bu yöntemle kısa sürede 1 milyon takipçiye ulaşmış.

'emy.duyar' isimli TikTok kullanıcısı da bu yöntemi kullanarak bir video çekti ve sonuçları görmek istedi.

'emy.duyar' isimli TikTok kullanıcısı da bu yöntemi kullanarak bir video çekti ve sonuçları görmek istedi.

Videoda, bunun işe yaradığı ile ilgili çok sayıda yorum geldi.

Videoda, bunun işe yaradığı ile ilgili çok sayıda yorum geldi.

İşte o video;

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