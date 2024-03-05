Bir Psikolog O Soruyu Cevapladı: Neden Makyaj Yaparken Başlarına Gelenleri Anlattıkları Videolar Çekiyorlar?

Kaynak: https://www.tiktok.com/@emy.duyar/vid...
Son dönemde özellikle TikTok'ta makyaj yaparken başlarına gelen olayları anlattıkları videolara siz de sık sık denk geliyorsunuzdur. Bu videolarda genellikle karşılaştıkları komik, beklenmedik ya da bazen zor durumları anlatıyorlar. Bu tür içerikler, sosyal medya kullanıcıları arasında oldukça popüler hale gelmiş durumda. Fakat bu videolar birçok kişiye oldukça anlamsız geliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Psikoloğun söylediğine göre insan beyni yarım kalan bilgiyi sevmediği için anlatılan şey dikkatini çekmese bile makyajın tamamlanmış halini merak ettiği için videoyu izlemeye devam ediyormuş.
'emy.duyar' isimli TikTok kullanıcısı da bu yöntemi kullanarak bir video çekti ve sonuçları görmek istedi.
Videoda, bunun işe yaradığı ile ilgili çok sayıda yorum geldi.
İşte o video;
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda