Bir Psikolog O Soruyu Cevapladı: Neden Makyaj Yaparken Başlarına Gelenleri Anlattıkları Videolar Çekiyorlar?

Son dönemde özellikle TikTok'ta makyaj yaparken başlarına gelen olayları anlattıkları videolara siz de sık sık denk geliyorsunuzdur. Bu videolarda genellikle karşılaştıkları komik, beklenmedik ya da bazen zor durumları anlatıyorlar. Bu tür içerikler, sosyal medya kullanıcıları arasında oldukça popüler hale gelmiş durumda. Fakat bu videolar birçok kişiye oldukça anlamsız geliyor.